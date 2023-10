Campari crolla dopo i dati trimestrali sotto le attese

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Davide Camparii scivola in fondo al listino dopo la diffusione dei numeri del trimestre, peggiori delle attese. Il gruppo ha chiuso il terzo trimestre con vendite nette per 743 mln (-0,7%) contro un consensus che era di un aumento delle vendite del 5% a 789 mln di euro. L'Ebitda cala del 12% a 176,9 milioni mentre l'Ebit si attesta a 147,4 milioni (-16,8%). Deludente anche la bottom line con un utile lordo da 148,9 mln in calo del 17%.

Le attese di Equita erano per un utile lordo di 162 mln con una flessione del 6%, mentre Intermonte si aspettava un dato a 167,8 mln. Il ceo del gruppo, Bob Kunze-Concewitz, ha confermato la «guidance su base annua di margine ebit rettificato stabile in percentuale sulle vendite nette a livello organico nonostante l’attuale macroambiente volatile». Nel medio termine, aggiunge, «rimaniamo fiduciosi di continuare a realizzare una forte espansione organica del fatturato e dei margini, sfruttando il miglioramento del mix e l’allentamento dell’inflazione dei costi di produzione».

«Nonostante le spiegazioni del Gruppo riguardo alla normalizzazione delle vendite, alle condizioni climatiche avverse e alla base di confronto sfavorevole, la significativa correzione della marginalità e il calo dell'utile netto non sembrano giustificati. - afferma Gabriel Debach, market analyst di eToro - Nonostante le aspettative per il futuro non siano state riviste, il mercato rimane preoccupato per il rallentamento economico, rappresentando una nuova sfida per il settore dei beni discrezionali. - aggiunge l'analista - Campari dovrà impegnarsi per riacquistare la fiducia degli investitori e migliorare i risultati e la marginalità, e il recente cambio di management potrebbe portare a nuove incertezze e sfide.”