Campari fa shopping in Francia: acquisita Rhumantilles Con l'operazione il gruppo aggiungerà al suo portafoglio prestigiosi Brand di Agricole rum, rafforzando la sua posizione nel rum. Campari Group aggiungerà poi una significativa massa critica in Francia, ritenuta uno dei mercati strategici per il gruppo di Carlo Festa

Bob Kunze-Concewitz, ceo di Campari

Nuova acquisizione per Davide Campari. Il gruppo italiano ha infatti rilevato il controllo della francese Rhumantilles, che possiede il 96,5% di Bellonnie&Bourdillon Successeurs con sede in Martinica, proprietaria dei due Premium brand di rum Trois Rivières e Maison La Mauny, caratterizzati da forte presenza in Francia e un notevole potenziale di crescita nei mercati internazionali. Inoltre, la società possiede Duquesne, un brand rivolto al mercato locale della Martinica.



L'enterprise value dell'acquisizione è pari a 60 milioni, pari a un multiplo di circa 9,5 volte del margine di contribuzione (Caap) nel 2018 della società acquisita riclassificato secondo i principi IFRS, pari a 6,5 milioni. Il perfezionamento dell'operazione è previsto nel quarto trimestre 2019.

Il gruppo Campari aveva già comunicato lo scorso luglio di avere iniziato una negoziazione in esclusiva con il gruppo Chevrillion e un gruppo di azionisti di minoranza per l'acquisizione della società francese Rhumantilles. Con l'operazione il gruppo aggiungerà al suo portafoglio prestigiosi Brand di Agricole rum, rafforzando la sua posizione nel settore. Campari Group aggiungerà poi una significativa massa critica in Francia, ritenuta uno dei mercati strategici per il gruppo.