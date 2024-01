Campari, nuove azioni e bond per finanziare l’acquisizione di Courvoisier

Ascolta la versione audio dell'articolo

Davide Campari mette a terra gli strumenti per finanziare l’operazione di acquisizione del cognac Courvoisier, un asset valutato 1,32 miliardi di dollari, per dimensioni la più importante operazione di m&a nella storia del gruppo. Per sostenerla, la società offrirà nuove azioni ordinarie per un controvalore di circa 650 milioni con un collocamento riservato tramite bookbuilding accelerato e un importo nominale di obbligazioni convertibili «senior unsecured» con scadenza nel 2029 di circa 500 milioni.

Come previsto nell’annuncio dell’acquisizione di Courvoisier dello scorso 14 dicembre in merito alle varie alternative di finanziamento, con questo collocamento il gruppo intende «sfruttare le favorevoli condizioni di mercato per ottimizzare la struttura di finanziamento». I proventi netti del collocamento saranno utilizzati per finanziare l’operazione e per finalità aziendali di carattere generale. «Il collocamento - si legge in una nota della società - migliorerà la struttura patrimoniale pro-forma del gruppo accelerando il processo di deleverage e allungherà la scadenza media delle passività del gruppo, così rafforzando ulteriormente» il suo profilo finanziario, «consentendo un’ulteriore crescita».

Nel dettaglio, il consiglio di amministrazione ha deliberato lo scorso 14 dicembre, nel giorno dell’annuncio dell’acquisizione, l’emissione delle nuove azioni, con esclusione del diritto di opzione. Le nuove azioni conferiranno i medesimi diritti, compreso il diritto al dividendo, spettanti alle azioni ordinarie esistenti, e rappresentano fino al 5,6% del capitale ordinario emesso e in circolazione di Campari. Al momento dell’emissione, la società presenterà a Euronext Milan una richiesta per l’ammissione alle negoziazioni delle nuove azioni, e prevede che queste saranno ammesse alle negoziazioni su Euronext Milan immediatamente dopo la loro emissione.

Le obbligazioni convertibili saranno invece emesse alla pari e in forma nominativa e prevedono una cedola annuale compresa tra il 2,125% e 2,625%, pagabile in rate semestrali scadenti il 17 luglio e il 17 gennaio di ogni anno, con la prima cedola in pagamento il 17 luglio 2024. Le obbligazioni convertibili avranno una scadenza di 5 anni (a meno che non siano state precedentemente rimborsate, convertite o riacquistate e cancellate) e saranno rimborsate alla scadenza (attorno al 17 gennaio 2029) al loro valore nominale.

L’acquisizione del cognac Courvoisier da Beam Suntory rafforzerà, nelle intenzioni di Campari, il portafoglio del gruppo, con un «quarto asse» di sviluppo che si affianca a aperitivi, bourbon e tequila. L’acquisizione porterà in dote, nell’immediato, un contributo di vendite nette per 249 milioni di dollari (dati relativi al 2022,), di cui circa il 60% negli Stati Uniti, che si accompagnano a un magazzino di liquido in invecchiamento con un valore contabile di 365 milioni di dollari al 31 ottobre di quest’anno. Il perfezionamento è atteso nel 2024.