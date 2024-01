L'indagine cinese sui liquori Ue manda ko Campari. Crolla Remy Cointreau a Parigi

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Vendite su Davide Campari che crolla a Piazza Affari (FTSE MIB). A pesare sul titolo l’avvio da parte della Cina di una i ndagine antidumping su alcuni liquori provenienti dall’Unione Europea. Nel dettaglio, secondo quanto riporta Bloomberg, il ministero del Commercio cinese ha spiegato di aver ricevuto, il 30 novembre scorso, una richiesta di indagine antidumping da parte della China Wine Industry Association, per conto dell'industria nazionale del brandy, riguardante l'importazione di alcolici dall'Ue

I documenti forniti sono stati considerati sufficientemente gravi da comportare l'apertura di un'indagine per dumping per il periodo dal primo ottobre 2022 al 30 settembre 2023, e di un'indagine per «danni industriali» dal primo gennaio 2019 al 30 settembre 2023. L'ambito di applicazione copre «gli alcolici importati a base di vino distillato in contenitori inferiori a 200 litri originari dell'Ue». Nel comunicato stampa del ministero del Commercio cinese si parla espressamente di «brandy ottenuto dalla distillazione di vino d'uva in contenitori di capacità inferiore a 200 litri».

Loading...

Le parti interessate hanno 20 giorni per registrarsi per l’indagine e produrre informazioni pertinenti sull’identificazione, la quantità e il volume dei prodotti esportati o importati in Cina. L'indagine inizia il 5 gennaio 2024 e normalmente termina il 5 gennaio 2025. Può essere prorogata di sei mesi in circostanze particolari. Non sono stati comunicati i nomi delle società interessate. La mossa cinese sta impattando sull’intero settore europeo, come testimonia la performance di Pernod Ricard in perdita alla Borsa di Parigi. Tonfo anche per Remy Cointreau che è il peggiore dello STOXX 50. Vendite anche su Diageo a Londra.