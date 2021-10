Campari, parte il piano dell’azionariato diffuso per i 4mila lavoratori

Il piano Camparista Shares è un modo per ringraziare i Camparisti per la loro continua dedizione e un’opportunità per rafforzare ulteriormente il loro senso di appartenenza a Campari Group».

Il ceo Bob Kunze-Concewitz aggiunge che «negli ultimi 20 anni dalla quotazione siamo cresciuti fino a diventare uno dei principali player globali nel mercato spirit acquisendo e costruendo marchi che sono diventati vere icone del settore. I Camparisti hanno contribuito a questo grande traguardo e attraverso Camparista Shares desideriamo premiarli per la loro partecipazione attiva alle performance del gruppo».

Il modello partecipativo

«L’avvio del progetto - spiega Massimiliano Albanese, del coordinamento nazionale industria alimentare della Fai Cisl - è un passo in avanti importante, anche perché oltre alla partecipazione finanziaria, i lavoratori acquisiscono specifici diritti di informazione e spazi decisionali».

Essere azionista Campari permetterà ai lavoratori di partecipare all’Assemblea generale annuale e di prendere decisioni congiunte sul futuro dell’azienda. Per il segretario generale della Fai Cisl, Onofrio Rota «il piano rappresenta un salto di qualità per le relazioni industriali in chiave innovativa e partecipativa, come da sempre promosso dalla Fai e dalla Cisl, e si affianca al già rodato integrativo di gruppo con il premio di risultato e i piani di welfare aziendale, ampliando i principi fondamentali di partecipazione e democrazia economica».

Michele Tartaglione, segretario nazionale della Uila aggiunge che si tratta di «un elemento di eccellenza e un valore aggiunto non solo per il sistema di relazioni industriali del gruppo ma per l’industria alimentare. L’avvio del piano è stato favorito da un costante e proficuo confronto tra azienda e sindacati».