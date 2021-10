Campari positiva, Ubs alza target prezzo a 14,3 euro

1' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) -Seduta positiva per Davide Campari a Piazza Affari che, in una giornata di movimenti poco marcati per il FTSE MIB, è tra le migliori con un rialzo poco sotto un punto percentuale. A fare da traino è un report di Ubs, che ha confermato il rating «buy» e ha alzato l'obiettivo di prezzo da 13,50 a 14,30 euro per azione, contro i 12,9 euro a cui si attesta al momento il titolo.

Secondo gli analisti, che hanno anche alzato del 3% le stime sull'utile per azione 2021-2023, «Aperol e i prodotti Global Priorities ad alto margine porteranno risultati migliori delle stime nel terzo trimestre». Ubs ha spiegato che «la revisione al rialzo delle previsioni riflette motivazioni legate ai consumi e al clima». In particolare, spiegano gli esperti, «il gruppo beneficia delle riaperture e del conseguente aumento della domanda e dei consumi nei locali, anche se gli investitori si chiedono quanto questo possa durare». Inoltre, «Campari non è immune all'impatto delle condizioni meteorologiche, ma riteniamo che un clima più freddo nell'Europa Occidentale abbia un impatto molto meno significativo, tanto più che in Italia è stato migliore rispetto al 2020».