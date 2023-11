Campari e Wuliangye stringono alleanza strategica per il mercato asiatico

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Mossa strategica di Campari sul mercato asiatico: il gruppo italiano stringe alleanza con Sichuan Yibin Wuliangye Group Co., conglomerata di proprietà statale avente come core business il settore di liquori, che controlla due società quotate sulla Borsa cinese, per una capacità produttiva annua complessiva di 140mila tonnellate di liquore base di grano puro allo stato solido. I due partner hanno sottoscritto un memorandum d’intesa per l’avvio di una cooperazione strategica. Wuliangye e Campari - spiega una nota - uniranno le proprie forze in modo complementare per instaurare una relazione di collaborazione strategica. I due gruppi collaboreranno in ambiti quali la co-creazione di nuovi prodotti, l’espansione di canali, il rafforzamento della cooperazione nel marketing e la promozione della cultura del marchio, sostenendo lo sviluppo congiunto di entrambe le parti sia sul mercato interno cinese che in quello internazionale.

Nel corso della cerimonia di firma, il ceo di Campari Bob Kunze-Concewitz (presente anche Matteo Fantacchiotti, ceo designato e attualmente Group deputy ceo e managing director di Campari proprio per la Regione Asia-Pacific) ha presentato la storia e la performance di Campari Group, ribadendo la rilevanza del mercato cinese. Ha affermato che lo spirito di cooperazione tra Campari e Wuliangye affonda le sue radici in un profondo rispetto dei reciproci punti di forza, a dimostrazione dei valori condivisi di pragmatismo e agilità.

Loading...

Matteo Fantacchiotti ha a sua volta dichiarato nel suo intervento che la collaborazione strategica tra Campari e Wuliangye rappresenta un momento decisivo nell’industria globale degli spirit. Insieme a Wuliangye, Campari mira a scoprire opportunità di crescita, promuovendo lo scambio culturale attraverso gli spirit, rappresentati dall’ampio portfolio di prodotti occidentali di Campari Group in diverse categorie, unito alla leadership di Wuliangye nel Baijiu cinese dall’aroma forte. Grazie a questa partnership, Campari e Wuliangye non solo introdurranno i consumatori in Cina e all’estero a diversi spirit che rappresentano culture diverse, ma, collaborando insieme, svilupperanno e co-creeranno nuovi prodotti adatti a diverse occasioni.

Zeng Congqin, Secretary e Chairman of the Party Committee Wuliangye Group ha dichiarato che la collaborazione segnerà un «punto di svolta nell’innovazione di prodotto tra due tra i principali gruppi di spirit globali e favorirà uno scambio culturale tra Oriente e Occidente. Porterà stupore e piacevoli momenti, promuovendo il legame tra Cina e Italia che contribuirà alla prosperità e all’evoluzione dell’industria globale degli alcolici».

Pauline Cha, Managing Director di Campari Group China, e Chen Chong, Assistant General Manager di Wuliangye Group e Chairman di Sichuan Yibin Wuliangye Group Import and Export Co., Ltd., si sono espressi sulla relazione tra le due parti, condividendo i risultati e i frutti di questa positiva collaborazione.