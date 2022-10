Campari, vendite in forte crescita. Prezzi fermi in Italia (e spritz salvo)

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Campari capitalizza la forza del portafoglio marchi nella stagione degli aperitivi e chiude il terzo trimestre con una robusta crescita delle vendite (+18,6% anno su anno). Il margine lordo sconta la maggiore pressione inflazionistica su costi e mix geografico, ma a bilanciare questa situazione c’è l’effetto cambi positivo e i primi benefici degli aumenti di listino. Ora potrebbe concretizzarsi un nuovo round di ritocchi in alcuni ambiti geografici (ma non in Italia, almeno per quest’anno), mentre...