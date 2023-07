Campeggiare e dormire sotto il cielo stellato

Proviamo a mettere insieme due nuove tendenze di viaggio quali sono lo “sleep tourism”, che punta a vacanze finalizzate a recuperare il sonno perduto a causa del lavoro e la vita frenetica di tutti i giorni, e di “dark sky camping”, pratica che consiste nell'organizzare campeggi nella natura incontaminata per osservare le stelle senza alcun inquinamento luminoso, ed ecco che nascono le destinazioni proposte dalla piattaforma Pitchup per una vacanza all'insegna del buon riposo sotto la volta celeste. Le opzioni per gli amanti del genere sono diverse, si va dalla Valle d'Aosta con il camping International Tunnel di Etroubles, non lontano dall'Osservatorio astronomico di Saint-Barthélemy, unico sito italiano ad essere certificato come Parco Stellare dalla Fondazione Starlight, all'Irlanda del Nord, dove al Boutique Domes di Coleraine, nei pressi delle tranquille spiagge di Castlerock e Benone, si può ammirare, in alcune notti, anche l'aurora boreale. Sulle rive del fiume Boucheuse, nei pressi di Limoges, in Francia, si trova invece il Riveco Glamping, una struttura completamente circondata dagli alberi in cui si soggiorna in lussuose cupole geodetiche arredate di tutto punto e le cui coperture sono completamente rimovibili per contemplare le stelle comodamente dal letto.

4/6 6/6 Menu