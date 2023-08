Camper, le novità in arrivo nel 2024 anticipate nei saloni di Düsseldorf e di Parma

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Dove va il mercato del camper? Se lo chiedono i costruttori che presentano i nuovi modelli per la stagione 2024 nei due saloni più importanti del settore, quello di Düsseldorf (25/8-3/9) e di Parma (9-17 settembre). L'acquisto di un camper è impegnativo per i costi dei finanziamenti e il rincaro del carburante che è a livelli elevati. Ci si interroga sugli effetti sulle vendite per gestire al meglio le immatricolazioni e per equilibrare la domanda. Tutte le novità e qualche curiosità.

Stellantis espone quattro marchi per il tempo libero

Il pezzo forte dello stand è Citroën che presenta il furgone Type Holidays: è la combinazione dell'iconico Citroen Type H col moderno SpaceTourer: sarà disponbile su tutta la rete di vendita del marchio. Il Type Holidays offre tutti i confort e le funzionalità intelligenti dei migliori camper sul mercato, tra cui un tetto sollevabile, il sedile a panchina trasformabile in letto, l'angolo cottura e il tavolo ribaltabile. Novità anche per Fiat Professional, oltre che di Peugeot e Opel.

Loading...

Mercedes Vans riallineata verso i veicoli più di lusso

Per Mercedes il settore dei camper è strategico. Tanto che il brand della Stella è presente dal 25 agosto al 3 settembre a Dusseldorf dove espone il modulo Marco Polo che trasforma la Classe T in un micro-camper, oltre alla nuova Classe V Marco Polo che debutta in pubblico. Con un nuovo look e con l'aggiunta della connettività digitale intelligente, la Classe V Marco Polo guida il riallineamento strategico della divisione Vans verso veicoli sempre più di lusso.

VW California Concept due porte scorrevoli e il plug-in

Più grande e tecnologica del predecessore la show car esposta a Dusseldorf anticipa il modello di produzione in arrivo nel 2024. La grande novità è l'aggiunta di una seconda porta scorrevole sul lato sinistro. L'altra new entry è il propulsore ibrido plug-in per ora senza dettagli ufficiali ma che potrebbe utilizzare il 1.400 cc con una unità elettrica per una potenza combinata di 215 cv e per una percorrenza in EV di quasi 50 km. Ma si potrà optare anche sul benzina e sul diesel.

Ford debutta il nuovo Transit Custom Nugget

La nuova generazione aggiunge inediti livelli di connettività, versatilità ed esperienza di guida. La gamma include oltre al 2 litri diesel da 170 cv, il plug-in hybrid basato sul 4 cilindri di 2.500 cc della Kuga Phev con una batteria da 11,8 kWh e un motore elettrico per una potenza di 232 cv. Lo stile si arricchisce di nuovi elementi all'interno e all'esterno, sviluppati con gli specialisti di Westfalia. Il nuovo Nugget si avvale di una configurazione interna multizona di tipo specifico.