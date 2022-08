Camper, ordini per 3,5 miliardi ma fabbriche ferme senza telai

Il sindacato stima ordini di camper per 3,5 miliardi di euro nei prossimi 24 mesi in Toscana. Nel primo trimestre di quest’anno la produzione si è contratta del 20-25%. L’export (che vale l’80% del business) ha fatto lo stesso: secondo i dati del Monitor distretti di Intesa Sanpaolo, il camper della Val d’Elsa ha segnato -23% nel periodo gennaio-marzo rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente (e -4,5% sul 2019). La flessione segue un 2021 brillante: le esportazioni l’anno scorso hanno sfiorato 1 miliardo di euro (987,4 milioni), segnando +32% sul 2020 e +40% sul 2019.

Immatricolazioni in flessione

Le attuali difficoltà produttive hanno avuto riflessi, inevitabilmente, sulle immatricolazioni di nuovi camper. Da settembre 2021 a giugno 2022 la flessione è del 15,5%, con i nuovi mezzi scesi da 6.258 a 5.291. Allo stesso tempo è decollato l’usato (si veda articolo in pagina), ’salvagente’ per chi voleva andare in vacanza quest’estate. In mancanza di camper, hanno ripreso quota anche le vendite di roulotte (caravan), che non hanno necessità del telaio chassy ma che in Italia non si producono più (le fanno in Germania, Francia, Spagna e Regno Unito): +28% le immatricolazioni nel primo semestre dell’anno, arrivate a quota 447.

Lo stop al comparto del camper, che solo in Toscana coinvolge ottomila lavoratori tra diretti e impiegati nella catena di fornitura, comincia a preoccupare. Anche negli ultimi mesi i tre grandi gruppi internazionali – Trigano, Rapido e Thor – che controllano la manciata di aziende italiane del camper hanno fatto ricorso, a macchia di leopardo, alla cassa integrazione.

Piani di sviluppo in standby

Non solo si sono fermate le assunzioni, ma anche i piani di sviluppo di alcuni marchi - tra cui Rimor che intende ampliare la produzione assumendo 150 addetti nello stabilimento di Poggibonsi - sono stati congelati in attesa che finisca la crisi dei telai. «I vertici delle aziende produttrici di châssis ci hanno garantito che in autunno si dovrebbe tornare alla normalità – sottolinea il presidente Apc – cominciamo a vedere la luce in fondo al tunnel, c’è fame di prodotto e voglia di mettere in opera i piani di sviluppo. Sicuramente alle fiere di settore ci sarà la disponibilità di veicoli». L’appuntamento italiano è al Salone del camper di Parma dal 10 al 18 settembre.