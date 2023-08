Camper, pieno di ordini ma resta il nodo logistica

Nel primo trimestre 2023 l’export del distretto toscano del camper, che assorbe l’80% del fatturato, è cresciuto del 26,9% a 245,6 milioni di euro (dati Monitor distretti Intesa Sanpaolo) dopo che per tutto il 2022 era stato frenato dalla carenza di microchip e di materie prime (chiudendo l’anno a -27,7% e 717,3 milioni di euro, comunque sopra il pre-Covid).

La prospettiva è di recuperare entro dicembre il terreno produttivo perduto, a patto che migliori il fronte della logistica. «I problemi di approvvigionamento delle materie prime non sono risolti del tutto, ma sono ridimensionati – spiega Campofiloni – anche se il fatto di dover assemblare più di quattromila componenti per fare un camper rende difficile coordinare tutti i fornitori di plastica, legno, alluminio, metallo. In ogni caso le aziende hanno ordini per quasi tutto il 2024. Per fine agosto, al rientro dalle vacanze, è in programma un po’ di cassa integrazione in alcuni stabilimenti che ancora lavorano a singhiozzo». L’occupazione, formata da ottomila lavoratori tra diretti e indiretti, per adesso regge anche se in questo scenario è difficile fare nuove assunzioni.

Il sindacato ora teme soprattutto lo spostamento di parte della produzione dei telai Fiat Ducato, i più utilizzati per produrre i camper, dalla fabbrica abruzzese ex-Sevel in Val di Sangro, oggi Stellantis Europe Atessa, in Polonia: «È già stato annunciato il trasferimento della produzione di 120mila pezzi in Polonia – spiega Campofiloni – ed è chiaro che non è la stessa cosa avere una fornitura che arriva da 300 chilometri di distanza oppure da 1.500. Qualche produttore ne risentirà, e la logistica che già oggi è complicata rischia di diventarlo ancora di più».

Per testare l’andamento di mercato, e capire se l’inflazione e l’aumento dei prezzi avranno effetti sulla capacità d’acquisto delle famiglie, sarà fondamentale l’appuntamento annuale del Salone del Camper, organizzato da Apc con Fiere di Parma nella città emiliana dal 9 al 17 settembre, e diventato la seconda rassegna europea per numero di visitatori (110mila nel 2022). Apc si è preparato lanciando nell’ultimo anno una campagna di promozione del camper in Tv, sui media digitali e sui social network con un investimento di un milione di euro.

