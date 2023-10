Campi Flegrei, decreto in Cdm: piano di evacuazione entro tre mesi. Fondi per oltre 52 milioni di euro

Campi Flegrei: piano monitoraggio e microzone

Il documento prevede un «piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate direttamente interessate dal fenomeno bradisismico». Il piano si compone di quattro punti: uno studio di microzonazione sismica; un’analisi della vulnerabilità sismica dell’edilizia privata; un’analisi della vulnerabilità sismica dell’edilizia pubblica; un programma di implementazione del monitoraggio sismico e delle strutture.

Verifica criticità infrastrutture e servizi essenziali

Verifica della funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali nelle aree interessate all’emergenza bradisismo, nei Campi Flegrei. È quanto prevede, all’articolo 5, la bozza del provvedimento. «La Regione Campania, - si legge nel documento - coordina le attività volte alla verifica e all’individuazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, delle criticità da superare per assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali, in raccordo con i comuni interessati, allo scopo di consentire ai soggetti o enti competenti di individuare le misure da attuare per superare eventuali criticità presenti nella attuale rete infrastrutturale, compresa la corrispondente stima dei costi, nonché allo scopo di supportare l’aggiornamento della pianificazione di emergenza per il bradisismo». Agli oneri derivanti dallo svolgimento delle attività di ricognizione, viene precisato nel dl, «si provvede entro il limite massimo di 200.000 euro».

Piano di comunicazione ad hoc per popolazione

Un piano di comunicazione ad hoc per la popolazione dei Campi Flegrei alle prese con l’emergenza bradisismo. Lo prevede l’articolo 3 della bozza del decreto legge. «La Regione Campania, in raccordo con il Dipartimento della protezione civile, avvalendosi anche dei centri di competenza, coordina le attività di comunicazione rivolte alla popolazione, approvando, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano di comunicazione alla popolazione concernente il potenziamento e lo sviluppo di iniziative già avviate nell’area interessata ovvero l’avvio di nuove iniziative», si legge nel testo.. Il piano di comunicazione «può prevedere la realizzazione di iniziative finalizzate alla diffusione della conoscenza dei rischi e delle buone pratiche di protezione civile presso la popolazione delle aree interessate, anche con il concorso del Volontariato organizzato di protezione civile, di iniziative specifiche dedicate agli istituti scolastici delle aree interessate, di incontri periodici con la popolazione, di corsi di formazione continua dei giornalisti operanti nell’area, con la finalità di promuovere una migliore informazione al pubblico sui rischi e sulla pianificazione di protezione civile, nonché l’installazione sul territorio della segnaletica di protezione civile». A tale finalità, il decreto destina un limite massimo di spesa di 1 milione di euro.



Da domani prove evacuazione ospedali zona Campi Flegrei

Iniziano nella zona dei Campi Flegrei le prove di evacuazione degli ospedali in caso di forti terremoti per il bradisismo o l’eruzione. Da domani, venerdì 6 ottobre, negli ospedali di Giugliano, Frattamaggiore e Pozzuoli verranno effettuati dei pre-test di sovraffollamento in caso di forti terremoti del bradisismo. Poi la settimana prossima ci saranno le simulazioni dell’evacuazione degli ospedali stessi. Lo ha chiarito l’Asl Napoli 2 che ha previsto un piano doppio per prepararsi ad affrontare il difficile periodo del bradisismo. Domani ci sarà una attività di formazione dei cosiddetti Peimaf, i Piani di emergenza per massiccio afflusso di feriti, con esercitazioni nei Pronto soccorso dalle 11 alle 13 negli ospedali di Frattamaggiore e Giugliano e dopodomani all’ospedale di Pozzuoli. Poi la settimana prossima ci sarà la vera e propria prova di evacuazione, ovviamente una simulazione, senza svuotare l’ospedale. Ad essere impegnati nelle esercitazioni anche il personale del 118.

