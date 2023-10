Campi Flegrei, Musumeci ai sindaci: «Su deroghe al sisma bonus valuteremo»

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Il nodo risorse, le richieste dei sindaci, l’organizzazione dei test di evacuazione. All’indomani della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto legge che ha disposto misure urgenti da 52,2 milioni di euro per i Campi Flegrei, interessati nell’ultimo mese da oltre mille scosse, si entra nella fase di attuazione. Con la promessa del ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci: «Proveremo a fare in 60 giorni quello che non è stato fatto in 60 anni sul bradisismo».

Il vertice a Pozzuoli

Musumeci e il titolare della Cultura, Gennaro Sangiuliano, assieme al capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio, hanno partecipato a una riunione tecnica-operativa all’Accademia Aeronautica di Pozzuoli, nel cuore della zona interessata dalle scosse, con i rappresentanti degli enti territoriali: il primo cittadino di Napoli, nonché sindaco metropolitano, Gaetano Manfredi; i sindaci di Pozzuoli, Luigi Manzoni, di Bacoli, Giosy Della Ragione, e di Quarto, Antonio Sabino; il commissario prefettizio di Monte di Procida; il vicepresidente della Giunta regionale, Fulvio Bonavitacola.

Sisma bonus, Musumeci: «Valuteremo»

I primi cittadini hanno esplicitato la richiesta di una deroga per introdurre un sisma bonus dedicato a incentivare i privati dell’area dei Campi Flegrei a mettere in sicurezza gli edifici che saranno registrati come vulnerabili alla luce del piano di analisi, previsto dal decreto, che dovrà perimetrare il rischio bradisismico. Musumeci non ha chiuso la porta: «È una delle richieste avanzate dai sindaci e tutte le richieste avanzate finora sono diventate atti concreti. Ma sono una persona seria. Siccome si tratta di una scelta collegiale, valuteremo in sede di Governo».

Manfredi: «Personale tecnico non solo per 12 mesi»

Manfredi ha sollecitato inoltre la modifica, in sede di conversione del decreto legge, della durata del reclutamento (fissata fino al 31 dicembre 2024) per il personale tecnico per il potenziamento delle strutture comunali di Protezione civile, di cui deve occuparsi la Città Metropolitana di Napoli: «È fondamentale prevedere contratti per il personale tecnico per almeno tre anni e non solo 12 mesi come prevede oggi, il decreto altrimenti rischiamo di non poter fare assunzioni».

Comunicazione sì, allarmismo no

Gli amministratori locali hanno anche sottolineato la necessità, accanto alla comunicazione per informare dei rischi, di una «comunicazione in positivo verso una popolazione che convive da duemila anni con questo fenomeno e deve continuare a farlo in serenità per non avere ricadute negative dal punto di vista commerciale e turistico su un territorio ricchissimo di siti archeologici». Le imprese da giorni invocano prudenza e segnalano l’aumento nelle disdette delle prenotazioni. Anche su questo Musumeci ha voluto rassicurare: «La diffidenza si costruisce su una scarsa conoscenza del fenomeno. Per questo il piano di comunicazione è il primo passo da compiere perché il cittadino abbia maggiore consapevolezza del rischio naturale e acquisire elementi di conoscenza».