Campi Flegrei, terremoto: rischio più alto per abusivismo, case vetuste e viabilità inadeguata

Abusivismo edilizio, edifici fatiscenti, viabilità inadeguata: sono gli ostacoli maggiori in cui si imbattono i tecnici che oggi studiano come mitigare il rischio derivante dal bradisismo in Campania. Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, invoca un piano di controlli sull’edilizia privata, partendo proprio da strutture che prima delle più recenti scosse di terremoto già presentavano problemi di staticità.

Abusivismo diffuso dagli anni 80

Ma ancora di più preoccupa quanto costruito abusivamente, poiché sfuggito a qualsiasi controllo e pertanto da giudicare più fragile. Una piaga, quella dell’abusivismo, che – dicono in Legambiente – dagli anni 80 ha accomunato tutte le aree più vulnerabili, come Ischia, il Vesuviano e, appunto l’area flegrea, compreso Napoli ovest, in quanto tutte di grande pregio paesaggistico.

Nella zona rossa il 20% delle abitazioni è abusivo

Nella zona rossa del bradisismo, a quanto sembra, il 20% delle abitazioni è abusivo. A fare questa stima è Pasquale Miano, docente progettazione architettonica della Federico II, molto impegnato tra Monte di Procida (uno dei comuni flegrei) e Pozzuoli e alle prese con un importante progetto integrato sui Campi Flegrei per la tutela del patrimonio archeologico e paesaggistico, finanziato con il Pnrr. «Chiarisco - dice - che in altre zone di Italia il tasso di abusivismo è ben più alto. Dall’ultimo bradisismo, quello iniziato nel 1982 e durato fino al 1984, il territorio è stato posto sotto controllo. A Pozzuoli esiste un piano urbanistico approvato di circa 15 anni fa, così a Monte di Procida. Come in pochi altri Comuni della città metropolitana di Napoli».

Aree più fragili con 40mila abitanti

Costruzioni abusive e soprattutto vetuste sono più diffuse, a quanto sembra, proprio nei quartieri del centro storico a ridosso dell’antico Rione Terra: il porto, l’area della Solfatara, via Campana, o i quartieri di edilizia economica e popolare degli anni 60.

E a Napoli nel quartiere di Agnano. In altre parole - per l’architetto Miano - le aree da tenere sotto stretto controllo sono abitate da circa 40mila abitanti. Si azzardano stime, ma gli stessi studiosi e i tecnici ne mettono in evidenza i limiti. «Il Dipartimento di Architettura - racconta Miano - ha avviato anni fa un’indagine dettagliata sugli edifici. È un peccato che questo lavoro si sia fermato. Oggi andrebbe ripreso».