Camping e villaggi, la pandemia spinge il turismo all’aria aperta

Il Covid ha lasciato il segno sul modo di progettare le vacanze. Se tra gli stranieri il turismo all’aria aperta è considerato un must da tempo, negli ultimi due anni anche i connazionali si sono avvicinati a villaggi e campeggi. Della possibilità di un ulteriore sviluppo del turismo open air è convinto Alberto Granzotto, veneziano, classe 1965, nuovo presidente nazionale di Faita-Federcamping, che aderisce a Confturismo-Confcommercio. Laurea in economia e commercio e iscrizione all’albo dei dottori commercialisti, Granzotto, imprenditore del settore, raccoglie il testimone dal conterraneo Maurizio Vianello, alla guida della stessa federazione per oltre vent’anni. L’assemblea nazionale ha anche eletto quattro vicepresidenti: Ubaldo Fusco (Lazio), Giampiero Poggiali (Toscana), Fabio Poletti (Trentino), e Diego Ruggirello (Sicilia).

La stagione è entrata nel clou, cosa vi aspettate da quest’anno?

Le prenotazioni stanno andando molto bene e, se il trend si confermerà, situazione sanitaria permettendo, nel 2022 dovremmo riallinearci al periodo pre-pandemia. Il turismo all’aria aperta, in campeggi e villaggi, è una scelta di libertà e, per certi versi, è percepito come più sicuro in questo periodo.

La primavera è andata maluccio…

Abbiamo perso i ponti e la Pentecoste tedesca. La stagione è partita al rallentatore anche a causa delle procedure per il green pass. Agosto sarà il primo mese confrontabile con il 2019.

Come avete chiuso il 2020?

L’emergenza sanitaria ci ha fatto perdere circa il 50% dei fatturati. Il mio compito sarà di far pesare il comparto a livello nazionale ed europeo: siamo alla vigilia di importanti decisioni in tema di politiche economiche, di sostegno e promozione. Il turismo open air ha grande dinamicità e, in questa fase di ripresa, assiste a un innalzamento di livello della clientela.

Com’è cambiata nell’ultimo periodo?

Le nostre strutture dai primi anni ’90 (dopo il fenomeno alghe sull’Adriatico, ndr.) non hanno smesso di investire. La vacanza in campeggio non è più percepita come spartana ed essenziale. Offre anche una gamma di sistemazioni in case mobili o muratura, spa per il wellness, animazione e sport. Di questi cambiamenti la clientela italiana si è accorta soprattutto a partire dall’anno scorso. Il Covid ha fatto da acceleratore.