Campionato Etcr: torna il nome Alfa Romeo Giulia nelle competizioni

Per la Giulia Etcr ha sviluppato e prodotto la carrozzeria in fibra di carbonio, realizzando anche le strutture di sostegno del powertrain elettrico, necessarie per dare un boost di performance all'auto.

La collaborazione tra Romeo Ferraris e Bercella, frutto di pregresse esperienze di successo su progetti speciali nel settore Motorsport, ha permesso di trasformare completamente una vettura stradale in un prototipo a propulsione elettrica con 500kW di potenza attraverso l'utilizzo di materiali compositi di alta qualità, rendendola pronta a gareggiare in tempi rapidissimi.

Leggi anche Hyundai Motorsport pensa elettrico con il campionato Etcr

Un progetto dalla numerose sfide

Il campionato Etcr, ovvero la nuova categoria per auto elettriche da turismo, vuole diventare un punto di riferimento per la ricerca e lo sviluppo di tecnologie elettriche sulle vetture stradali, rivolgendosi oltre agli appassionati di motorsport anche al mercato della mobilità elettrica.

E questo palcoscenico è il primo in cui appare un'Alfa Romeo Giulia in abito da corsa, oltretutto in versione speciale tutta elettrica.

La Giulia elettrica, infatti, rappresenta un'enorme evoluzione delle competenze, sia dello staff impegnato sul progetto, che della gestione delle tecnologie utilizzate.