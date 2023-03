Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco al via con il Rally del Ciocco

Ascolta la versione audio dell'articolo

Pronti, via! La massima l'edizione numero 62 della massima serie dei rally italiani inizia con un grande classico, sempre carico di emozioni e aspettative, il 46° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio in programma nelle giornate di venerdì 10 e sabato 11 marzo. Un evento sempreverde che ha riscosso il favore di 147 equipaggi iscritti, 78 per il Ciar e 69 per l'avvio della Coppa Rally di 6^ Zona, con gli specialisti toscani che si affronteranno in coda al rally maggiore. Sarà la prima di otto tappe in un calendario che ritroverà più avanti anche le sfide sterrate, due in tutto.

Rally Il Ciocco e Valle del Serchio: il programma e le dirette Tv

Il percorso è molto simile a quello della passata stagione ma con alcune novità, come la cerimonia di partenza sulle caratteristiche Mura di Lucca, presso l'Antico Caffè delle Mura dalle ore 15.00 del venerdì e il ritorno di Castelnuovo Garfagnana, sotto la Rocca Ariostea, per i festeggiamenti all'arrivo previsto sabato dalle 17.45. La sfida si comporrà invece su dieci prove speciali per poco più di 100 km cronometrati, lungo alcuni dei tratti di asfalto tradizionali del Ciocco, immersi in 313,34 km di percorso complessivo.

L'unica prova del venerdì sarà la SPS1 “Il Ciocco TV” di 1,77 km, la spettacolare prova televisiva che verrà riproposta anche quest'anno nel format del Ciar, sempre in diretta su Rai Sport HD (visibile sul ch. 57 DT e RAI Play) e su Aci Sport Tv dalle ore 16.10. Poi la flotta di vetture si sposterà definitivamente alla “casa madre” del rally, la Tenuta del Ciocco.

Più sostanzioso il programma del sabato, che prevede le altre nove prove divise in tre frazioni di gara, intervallate dal Parco Assistenza. La classica e più lunga “Careggine” (14,90 km – PS1 PS6 ore, PS10) aprirà e chiuderà la giornata, seguita dalla “Renaio” (14,32 km – PS3, PS7 ), quindi altri due passaggi sulla breve “Il Ciocco” (1,77 km – PS4 – PS8) e altri due sulla “Puglianella” (11,01 km – PS5, PS9). Aci Sport Tv riprenderà il racconto del rally dalla PS4, trasmessa anche sui Rai Play, poi ancora in diretta costante fino all'arrivo.

I protagonisti dell'Assoluto e del 2 ruote motrici

L'elenco iscritti è sempre ben sostanzioso e promette sfide interessanti. A partire dal ritorno dei magnifici due che lo scorso anno hanno fatto divertire in interessanti duelli sull'orlo dei secondi: Crugnola (Citroen C3) e De Tommaso (Skoda Fabia), affiancati rispettivamente da Ometto e D'Ambrosio. E non mancherà un altro pilota che già protagonista lo scorso anno, come il ligure Andolfi (Skoda Fabia) che per quest'anno sarà affiancato da Gonella. Tante novità e grandi attese anche per Scottolon che sarà in coppia con Farnocchia (su Volkswagen Polo).