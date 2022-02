Campioni dell’export 2022: ecco le Pmi italiane che esportano di più

Ascolta la versione audio dell'articolo

Non solo Ferrari, Lamborghini, Armani, Dolce & Gabbana, Versace, Gucci, Luxottica, Barilla, Ferrero, B&B Italia, Pirelli, Leonardo, Fincantieri. Come ripete in ogni rapporto annuale l’Ice (Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane), presieduta da Carlo Ferro, l’80% delle aziende esportatrici sono di piccole e medie dimensioni. Sono poche: solo 136mila imprese vendono all’estero, eppure l’export da loro generato pesa per oltre il 30% sul Pil.

Non solo: secondo la Sace (la società pubblica dell’export credit italiano) le Pmi attive oltrefrontiera guadagnano quote di mercato e la ripresa post Covid è legata alle esportazioni, oltre che a un saggio impiego dei fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Peraltro, il Pnrr sostiene le Pmi esportatrici in transizione digitale ed ecologica, mediante il rifinanziamento per ben 1,2 miliardi del Fondo 394/81 gestito dalla Simest.

Anche la vicepresidente di Confindustria per l’internazionalizzazione, Barbara Beltrame Giacomello, ha fatto presente nel paper finale della task force Trade & Investment del B20 che «commercio e investimenti sono i principali driver dello sviluppo sostenibile perciò sono parte integrante della ripresa, che deve per forza basarsi sul rilancio degli scambi e degli investimenti globali».

Eppure, le Pmi esportatrici italiane sembrano nascoste sotto il mantello dell’invisibilità di Harry Potter. Per dare qualche volto a una piccola rappresentanza di questa moltitudine silenziosa, Il Sole 24 Ore e la società di analisi Statista hanno lanciato la prima lista di “Campioni dell’export”, riservata alle imprese manifatturiere disponibili a raccontare la loro storia e a candidarsi al ranking. Il team di ricerca di Statista, basato in Germania, ha invitato novemila aziende a partecipare, dopo una prima analisi dei loro dati attinti dai maggiori database. Il bando è stato pubblicato online. Solo chi ha fornito i dati del bilancio 2020 (anno di riferimento per questa edizione) è stato sottoposto ad analisi e posizionato nel ranking, in base alla quota di export sul fatturato. Le prime 200 sono entrate nella lista, con quote export record: tra il 99% e il 31%. Il tutto nell’annus horribilis del Covid e dell’export (-9,7% nel 2020).

A salire sul podio di questa prima edizione tutta in salita sono imprese con una produzione dedicata quasi interamente al mercato estero, che hanno resistito alla crisi Covid con resilienza e antifragilità uniche, vincendo fuori casa.