Campioni dell’export 2022, la nuova classifica. Guida la meccanica

Tra gli altri campioni della crescita spiccano alcuni nomi conosciuti al pubblico, come l'azienda meccanica Pedrollo, Italcer (famosa per il marchio di ceramiche La Rondine), Texa, leader dei fornitori per le autofficine. Di rilievo anche Manteco, leader storico della seta nel distretto di Como, e alcuni marchi storici come i pennarelli Carioca. Non mancano imprese molto conosciute fra gli addetti ai lavori come Arvedi tubi, Eural Gnutti, Pedrollo, Procos, Absolute Yachts, Aetna group, Italpizza.

Tra le imprese più conosciute anche in Italia spiccano Iacobucci HF Aerospace ed Emilia Foods (rispettivamente al secondo e al terzo posto), Fumagalli, Culti Milano, Bremboflex, Ycom.

Fra le imprese leader dell'export alimentare emergono Rustichella d'Abruzzo, pastificio di altissima qualità votato alla clientela estera, e lo strepitoso limoncello Villa Massa di Sorrento, molto presente in particolare negli Stati Uniti.

La meccanica in vetta alla lista

Come si evince dalla classifica, ci sono molte aziende metalmeccaniche in vetta alla classifica. "Ben il 31% delle imprese del ranking appartengono al comparto della meccanica - racconta Thomas Clark, Senior manager di Statista -. Seguono i prodotti industriali e quelli alimentari, poi i beni personali e il tessile-moda. I mercati di esportazione prevalente sono la Germania e gli Stati Uniti, seguiti dagli altri Paesi dell'Unione europea e dalla Russia. I Campioni dell'export hanno la loro base operativa soprattutto in Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Piemonte, seguite da Lazio, Puglia e Campania".

Un Paese votato all’export

Ma qual è il prossimo passo per sostenere queste imprese e fare moltiplicare in modo esponenziale il drappello di Campioni dell'Export? «Ciascuno deve fare la sua parte - propone Lorenzo Zurino -. Le imprese farebbero bene ad avere più fiducia nel Sistema Paese e cogliere tutte le potenzialità create dal Patto per l'Export, che mette a disposizione fondi ingenti e strumenti sofisticati e di semplice accesso, per rafforzare la presenza all'estero. Il Pnrr (Patto nazionale di ripresa e resilienza) ha rifinanziato il fondo Sace per l'export e la scadenza è stata di recente prorogata: si tratta di un treno da prendere al volo per far decollare le esportazioni. L'agenzia Ice-Ita per il commercio estero offre servizi gratuiti di scouting dei buyer esteri e di accompagnamento alle grandi fiere internazionale, con stand e costi azzerati. La Simest sostiene la crescita all'estero delle aziende in modo efficiente. E tutti lavorano sotto il coordinamento della Farnesina, in base alle strategie del ministro degli Esteri Luigi Di Maio. I nostri ambasciatori all'estero sono i focal point di questa rete di sostegno. Il ministero dello Sviluppo economico, che ha ceduto le deleghe sull'export alla Farnesina, collabora attivamente e in modo costruttivo. Insomma, non ci sono più scuse né ostacoli apparenti: il Sistema Paese c'è e noi imprenditori dobbiamo imparare a fidarci e a usarlo: cum grano salis».