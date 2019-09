Camplus guarda a Madrid e Barcellona Il gestore di soluzioni flessibili punta ad altri 3mila posti letto. La prospettiva è di contare 6.000 posti letto in più nei prossimi cinque anni e 15.000 posti letto totali sommati a quelli già attualmente gestiti. di Laura Dominici

2' di lettura

C’è l’Europa nel piano di sviluppo di Camplus, il provider di housing per studenti universitari in Italia che propone soluzioni flessibili e differenziate, dai collegi universitari di merito alle residenze e appartamenti per studenti universitari fino alla ricettività per brevi permanenze rivolte a turisti, visiting professor e ricercatori. Una strategia che ha avuto successo in Italia e adesso il team vuole portare oltre confine.

«Per i prossimi tre anni – conferma Maurizio Carvelli, ceo e founder di Camplus – abbiamo una pipeline di 3.000 posti letto, con aperture sia in città dove siamo già presenti come Bologna, Roma e Torino che in nuove location tra cui Firenze per l’Italia e Madrid e Barcellona per l’estero, entrambe previste entro il 2021».

Altre città in fase di valutazione all’estero sono Digione, Stoccolma e Sheffield.

Secondo il manager il mercato dello student housing sta crescendo e lo farà per altri cinque anni, «ma – sottolinea – non dimentichiamoci che in Italia abbiamo un forte asset immobiliare vuoto e da riconvertire e una diffusa moltitudine di piccoli proprietari che costituiscono la vera offerta di posti letto agli studenti (80%). Dall’altra parte ci si attende una crescita di studenti ma moderata e in futuro il mercato, seppur redditizio, sarà soggetto ad alti e bassi». La redditività sarà sempre più connessa con la garanzia e la serietà del locatario e sempre più collegata a una quota variabile: «Oggi si va dal 3% per le abitazioni singole – specifica Carvelli - fino al 5/5,5% con i fondi di investimento».



Entro ottobre 2019 sono quattro le residenze universitarie Camplus che apriranno in Italia, più precisamente Venezia, Torino, Bologna e Padova con un investimento totale di oltre 50 milioni di euro per 1.188 posti letto.

La prospettiva è di contare 6.000 posti letto in più nei prossimi cinque anni e 15.000 posti letto totali sommati a quelli già attualmente gestiti.

La rete Camplus, con i suoi tre servizi - College, Apartments e Guest - è oggi presente in 11 città italiane: Milano, Torino, Bologna, Roma, Ferrara, Palermo, Catania, Parma, Venezia, Perugia, Cesena, e in Spagna a Pamplona per un totale di 7mila posti letto.

