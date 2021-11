Camplus inaugura il suo primo hotel a Roma

I punti chiave La formula

La struttura

Dagli studentati agli hotel, il passo può essere breve. Camplus – player italiano nello student housing, presente in 13 città italiane e 2 in Spagna con attualmente 9mila posti letto – entra nel mondo dell'hotellerie e inaugura il suo primo hotel. L’obiettivo di Camplus Hotel Roma Centro è una soluzione disegnata su misura per una generazione di giovani mobili e flessibili, secondo una visione che l’azienda ha maturato a contatto con gli studenti. Una struttura che valorizza la capacità di fare networking e stabilire relazioni che rappresenta il core business di Camplus.

La formula

Questa nuova formula di ospitalità prevede 57 camere con vista sul Chiostro di Michelangelo e le Terme di Diocleziano, in posizione strategica, in via Montebello 8, a 5 minuti dalla stazione Roma Termini e vicino ai principali luoghi di interesse della Capitale. «Il nuovo target di viaggiatori, composto da travellers, giovani lavoratori, studenti, è alla ricerca di un luogo dove dormire che possa anche chiamare casa – ha spiegato Maurizio Carvelli, ceo e Founder di Camplus –. Un ambiente che moltiplichi il valore generativo dell’incontro, della relazione, della bellezza della condivisione. L’hotel diventa un luogo dove poter conoscere la cultura urbana della città, perché ne fa esso stesso parte».



Gli ospiti potranno vivere un’esperienza di ospitalità incentrata sulla relazione e la condivisione degli spazi: Camplus Hotel Roma Centro fa tesoro dell'esperienza di Camplus Guest, formula ibrida di ospitalità per brevi soggiorni all’interno di collegi e residenze Camplus.

La struttura

La struttura è un edificio di fine ‘800 di proprietà del Fondo Rho Plus, gestito da Dea Capital Real Estate Sgr Spa, specializzata in Fondi di Investimento Alternativi (FIA) Immobiliari e che possiede 11,4 miliardi di euro di patrimonio attraverso 54 Fondi immobiliari.

L’immobile è stato completamente recuperato, custodisce ambienti composti da elementi puri e linee essenziali, in stile contemporaneo, curate in ogni dettaglio dallìarchitetto Riccardo Roselli. Su una superficie di 2345 mq trovano spazio aree comuni dedicate alla socialità, alla relazione, allo smartworking, e camere dotate di tutti i comfort, la maggior parte con vista sul Chiostro di Michelangelo.