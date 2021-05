Campo Digitale, l’evoluzione dei gruppi d’acquisto punta su social e prezzi bassi

3' di lettura

Punta tutto su gamification, coinvolgimento e cooperazione, oltre che su una piattaforma digitale, e ha come fine quello di creare nuove opportunità attraverso un modello di consumo responsabile e sostenibile. L'idea di Campo Digitale, neonata startup di Bergamo autofinanziata dai soci, non è in assoluto nuova ma differisce per una serie di ragioni da altre realtà che mettono in comunicazione i piccoli produttori agricoli con i clienti finali, gestendo la consegna a domicilio della spesa.

«È vero che vi sono altri marketplace dedicati ai prodotti locali e che condividono con noi la stessa categoria merceologica – spiega al Sole24ore.com il Ceo di Campo Digitale, Davide Menguzzato – ma molti di questi si riducono a meri servizi di distribuzione a livello nazionale, slegati da logiche territoriali. Noi, invece, creiamo una connessione diretta tra consumatore e produttore agendo su due fronti, l'accessibilità e la consapevolezza, convinti che l'adozione di buone pratiche di acquisto sia oggi ancora molto ostacolata da fattori economici e pratici. Per molte persone, è semplicemente più comodo acquistare al supermercato o online, piuttosto che andare per mercati o aderire a gruppi di acquisto».

Da qui l'intuizione di sfruttare un sistema di pricing dinamico e di rendere di conseguenza l'offerta del territorio più attrattiva e facilmente accessibile per una fascia più ampia di clienti, comprendendo anche coloro per i quali è necessaria una leva motivazionale in più oltre alla componente prettamente etica.

«Siamo sognatori, ma anche molto realisti – continua in proposito Menguzzato – e la scelta di vendere online secondo una logica di prossimità non va solo nella direzione di incentivare gli utenti della piattaforma ad acquistare prodotti a km 0 a loro geograficamente vicini ma trova applicazione nella creazione di punti di incontro e collaborazioni tra i produttori della rete, per raccontarne la storia attraverso contenuti multimediali e digitali dedicati ed eventi ed esperienze in presenza presso le stesse aziende».

Il vantaggio, pratico, della piattaforma per i consumatori si traduce nella possibilità di ridurre i costi della spesa. Più persone acquistano, confermano i diretti interessati, e più tutti risparmiano, e per incentivare questo circolo virtuoso il consumatore può condividere sui social la propria spesa, invitando altri ad acquistare i medesimi prodotti e abbassando di conseguenza il prezzo d'acquisto. Per trasportare l'esperienza del gruppo d'acquisto solidale nel mondo digitale, il sistema di prezzi variabile (entro un range di massimi e minimi) cambia automaticamente all'aumentare dei clienti che acquistano sul sito un determinato prodotto entro lo scadere di sessioni d'ordine (due a settimana) che al momento hanno una durata di 72 ore.