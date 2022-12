Campus Aruba a Bergamo, in arrivo due data center

Ascolta la versione audio dell'articolo

Altri due data center e un auditorium per il Global Cloud Data Center, il campus di data center più grande d’Italia, di Aruba, società della famiglia Cecconi. Il campus tecnologico a di Ponte San Pietro, in provincia di Bergamo, è frutto di un investimento complessivo di 500 milioni e oggi si sviluppa su un’area di oltre 200mila metri quadri. Il nuovo data center occupa una superficie di oltre 17mila metri quadri ed un consumo di energia elettrica fino a 9 MW. La data farm è distribuita su tre grandi sale con infrastrutture indipendenti dedicate a ciascuna sala. Il secondo data center invece è frutto di una evoluzione in termini di design degli impianti e alle scelte di utilizzo degli spazi interni: è una unità multipiano con 8 sale dati poste su due livelli, una potenza di 8 MW ed una superficie totale di quasi 14mila metri quadri. Per finire è stato realizzato il moderno auditorium Aruba con oltre 400 sedute e un grande foyer.

L’ampliamento del Global Cloud Data Center garantisce l’occupazione di circa 200 professionisti hi-tech e il loro numero è in crescita e già si pensa a una fase 3 di espansione che prevede l’aggiunta di altri due data center ora in fase di progettazione. Aruba ha già iniziato a selezionare e formare parte delle sue future risorse attraverso l’Aruba Academy, scuola del Gruppo Aruba nata con l’obiettivo di reclutare nuovi talenti e qualificarli in ambito Stem e informatico per poterne favorire un successivo inserimento in azienda, e attraverso prestigiose collaborazioni con l’Università di Bergamo e il Politecnico di Torino.

Il campus è ecosostenibile, così da minimizzare l’impatto ambientale, efficientare i consumi e conseguire i massimi livelli di certificazione. In Italia Aruba è il principale cloud provider leader nei servizi di data center, web hosting, e-mail, Pec e registrazione domini.