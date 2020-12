CampusX passa definitivamente ai soci italiani Il gruppo francese Siram Veolia ha concluso il passaggio dell’intero capitale ai soci italiani Ernesto Albanese e Stefano Tanzi. L’operazione di management buyout avviene al termine di un percorso di sinergia di 3 anni: in vista nuove aperture di Laura Cavestri

Il gruppo francese Siram Veolia ha concluso il passaggio dell’intero capitale ai soci italiani Ernesto Albanese e Stefano Tanzi. L’operazione di management buyout avviene al termine di un percorso di sinergia di 3 anni: in vista nuove aperture

2' di lettura

Si è concluso il passaggio di proprietà dell'intero capitale di CampusX –spcoetà specializzata nel segmento Student Housing – dal Gruppo Siram Veolia ai soci italiani Ernesto Albanese e Stefano Tanzi. L’operazione di management buyout avviene al termine di un percorso di partnership sinergica con il gruppo francese durato tre anni.

Ernesto Albanese è stato nominato presidente della società, mentre Samuele Annibali sarà l’amministratore delegato.

Nuove residenze

CampusX ha oggi all’attivo un totale di oltre 3mila posti letto, distribuiti tra le residenze di Roma Tor Vergata – il più grande Campus universitario italiano – Firenze, Bari e Chieti. Nei prossimi mesi verranno inaugurate altre due nuove residenze universitarie a Torino, per un totale di circa 500 posti letto, insieme al lancio di un nuovo format di smart hostel per soggiorni di breve periodo.

Loading...

Numeri e obiettivi

CampusX nel 2019 ha registrato ricavi per oltre 14.5 milioni di euro, con un Ebitda di 2,5 milioni di euro e un utile netto di 1,3 milioni di euro. Obiettivo di CampusX è di aprire grandi residenze universitarie in tutte le principali città italiane e nelle prossime settimane annuncerà una nuova apertura.

«Siamo orgogliosi di aver perfezionato con Stefano l’acquisto dell’intero capitale della società dopo averla risanata e rilanciata insieme a Samuele – ha commentato Ernesto Albanese –. Crediamo fortemente nel settore dello student housing in Italia, che, come noto, sconta un forte ritardo in termini di offerta e qualità rispetto agli altri Paesi europei ed ha grandi potenzialità di sviluppo. CampusX offre oggi un prodotto all’avanguardia per design e qualità dei servizi offerti, in linea con i principali operatori internazionali, per rispondere alle crescenti esigenze sia degli studenti che delle famiglie. Abbiamo l’obiettivo di crescere e stiamo dialogando con numerosi investitori immobiliari italiani ed esteri interessati a questa asset class e CampusX ritiene di essere il partner ideale per solidità patrimoniale e qualità del management».