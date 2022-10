CampusX realizzerà una terza struttura a Torino

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

CampusX, società specializzata nel settore dello Student Housing e controllata da Ernesto Albanese e Stefano Tanzi, consolida la propria presenza su Torino con una nuova struttura in Corso Regina Margherita 1, che conterà un totale di 137 camere.

L’immobile, di proprietà di Società San Paolo, verrà inaugurato in autunno 2023 e rafforzerà l’offerta di CampusX a Torino, dove da settembre scorso sono già operative le strutture di Via Belfiore e Corso Regina Margherita 2, per un totale di 500 posti letto.

Il nuovo CX-Place di Corso Regina Margherita 1 è ispirato ai più moderni e funzionali standard internazionali e si compone di 8 piani in totale e un rooftop con vista panoramica sul Po. Il progetto architettonico e di interior design segue un concept, ormai consolidato per CX, che punta ad accogliere studenti e giovani professionisti.

La struttura si comporrà di appartamenti in condivisione così da completare l'offerta già realizzata nel CX-Place di Corso Regina Margherita 2, dove sono presenti camere per soggiorni lunghi e stanze d’hotel destinate a soggiorni di breve durata, sempre caratterizzate da uno stile contemporaneo e funzionale.

«Siamo felici di potenziare la nostra offerta a Torino, dove la richiesta è in crescita – ha affermato Samuele Annibali, amministratore delegato di CampusX – . Per questo stiamo continuando a valutare le opportunità che la città offre con l’obiettivo di arrivare a mille posti letto. Le due strutture inaugurate lo scorso anno stanno andando benissimo e confermano la validità del modello di business di CampusX, basato su prodotti innovativi e sullo sviluppo di una forte community di residenti».