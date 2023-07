CAN Art Fair Ibiza 2023: la fiera focalizzata sulla pittura

Ascolta la versione audio dell'articolo

Seconda edizione per CAN Contemporary Art Now, la fiera boutique che si è svolta dal 12 al 16 luglio 2023 al Fecoev - il Recinto Ferial, quartiere fieristico di Dalt Vila, appena fuori dal centro storico fortificato di Ibiza. Località insolita per una fiera ma visto il successo dello scorso anno gli organizzatori hanno deciso di replicare il format sull'isola più modaiola delle Baleari e per cinque giorni è possibile immergersi nell'offerta artistica delle 38 gallerie, di cui una trentina internazionali provenienti da quattro diversi continenti e otto spagnole che hanno presentato il lavoro di 140 artisti. Le gallerie sono state selezionate, per il secondo anno, da Saša Bogojev, scrittore e curatore freelance, mentre la fiera è organizzata dal team della fiera d’arte UVNT di Madrid. Sergio Sancho, fondatore e direttore di CAN Ibiza spiega che: «la scelta di organizzare una fiera a luglio a Ibiza è dettata dal fatto che sull'isola sono oltre cinquanta i collezionisti internazionali che hanno proprietà immobiliari e molti altri atterrano qui da tutto il mondo per il fascino dell'isola. Il successo della prima edizione, che si è chiusa con la vendita dell'80% delle opere esposte, ci ha poi convinto a proseguire e puntare sull'identità di ciò che CAN vuole essere, ossia un incontro dinamico e vivace con la scena artistica mondiale, un momento per stabilire relazioni tra gallerie spagnole e internazionali e far conoscere gli artisti spagnoli emergenti nel circuito internazionale, mentre agli artisti emergenti stranieri offriamo una vetrina nel nostro Paese».

(Yasminartvisual)

Per le prossime edizioni il numero delle gallerie rimarrà su questi livelli, cioè non supererà le 40 gallerie ma: «potenzieremo il programma per i collezionisti e proseguiremo nella realizzazione di una art week che vede unite gallerie locali, istituzioni e collezioni private per una programmazione speciale ed eventi in tutta l’isola, dando visibilità all'ecosistema culturale che sta emergendo a Ibiza» conclude Sancho.

(Sayana Cairo)

L’offerta artistica

La fiera è fortemente incentrata sulla pittura e tra gli stand spicca una vivace palette cromatica. Tra le proposte più audaci, il Minimalismo cromatico dell'australiano Jonny Niesche presentato dalla galleria The Hole (New York/Los Angeles) che realizza opere a metà strada tra la scultura e la pittura, creando campi di colore digitale in tonalità neon che l'artista elabora per sviluppare quelli che definisce “oggetti immagine”, opere concettuali realizzate con diversi materiali (voile, acrilico, specchio prezzi a partire da 5.000 fino a 32.000 $). L'artista ha anche una personale alla fondazione privata La Nave Salinas fondata dal collezionista Lio Malca. Tra le gallerie più giovani presenti in fiera da New York OLYMPIA si dedica “allo smantellamento del canone artistico maschio-centrico” come dichiara la giovane direttrice che ha fondato la galleria nel 2015 a Mount Holyoke, storico college femminile e in fiera ha portato il lavoro di tre giovani artisti e tra questi Keisha Prioleau-Martin (le sue ceramiche non superano i 1.500 $, mentre i suoi dipinti figurativi raggiungono i 2.200 $). Da WOAW Gallery (Hong Kong/Beijing/Singapore) sono esposte le opere di Patrick Aston, in cui la psicologia del colore, il linguaggio e le questioni socio-politiche e identitarie vengono messe in primo piano attraverso una tavolozza variegata con cui modella complicate composizioni.

(Yasminartvisual)

Tra i solo show quello dell'artista italiano Gianni di Rosa (Galerie Rolando Anselmi che espone per la prima volta con una serie di dipinti che oscillano tra 3.000 a 8.000 €) o lo spagnolo Jaime Hàyon noto per le grandi installazioni urbane, sculture e dipinti (da Mindy Solomon Gallery, Miami le opere in terracotta oscillano tra 6.000 e 25.000 $ mentre i dipinti da 15.000 a 28.000 $) la cui estetica ottimista e il suo linguaggio visivo audace giocano con forme, colori e motivi ricorrenti. Tra le galleria spagnole, la madrilena VETA ospita le composizioni di Alex Becerra, che combina temi classici della pittura con elementi ricorrenti come bottiglie di birra o pneumatici d’auto. Le sculture gonfiabili di Javier Palacios sono esposte alla galleria Alegría (Barcellona), realizzate in fibra di vetro e lattice, plasmano gli soggetti fino a deformarli, creando figure potenti, tanto vuote quanto espressive. Ana Mas Projects (Barcellona) ha presentato la critica coloniale del portoricano Omar Velázquez con i suoi dipinti caldi e vibranti in cui una ricca varietà di vegetazione e animali si mescola a elementi sinistri e le ceramiche di Onka Allmayer-Beck (prezzi da 1.200 a 10.000 €).

(Yasminartvisual)

La nuova art week

Can Ibiza ha in cantiere un progetto molto ambizioso: si propone di diventare il catalizzatore della scena artistica locale, a partire da questa seconda edizione sono nate diverse iniziative parallele che hanno avviato in modo spontaneo l'art week di Ibiza. È stato lanciato OFF un programma per sostenere la scena artistica delle Baleari. Nell’ambito del programma sono state allestite alcune mostre che potranno essere visitate per tutto luglio. Al Faro de ses Coves Blanques espongono due artisti di Maiorca, le sculture di Julià Panadès (dal 2014 porta avanti questo progetto scultoreo realizzato con oggetti trovati sulla spiaggia che fotografa e posta su Instagram, foto da 1.800 a 2.500 € in edizione 2, sculture opera unica da 1.500 a 3.000 €) convivranno con i dipinti di Bel Fullana. È stato poi inaugurato un nuovo spazio artistico, Can Garita, situato in una delle tradizionali capanne dei pescatori ibizenchi, con i dipinti dell’artista americano Grason Ratowsky. Infine, al MACE, il museo d'arte contemporanea situato ad Eivissa, presenta «Valkyrie Crown» l'installazione site-specific monumentale di Joana Vasconcelos.