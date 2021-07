Canada, centinaia di vittime e incendi per la «cupola di calore»

La causa è stata individuata dai meteorologi in una «heat dome», letteralmente cupola di calore, che si verifica quando l’atmosfera intrappola l’aria calda dell’oceano come un coperchio o un tappo.

Tutto esaurito negli hotel dotati di aria condizionata

Le vittime sono in gran parte anziani, che vivono soli in case private con una ventilazione minima, o di persone con condizioni mediche pregresse. Molte abitazioni non hanno l’aria condizionata, dato che le temperature sono normalmente molto più basse durante i mesi estivi di almeno 20-30 gradi. Gli hotel, dotati di impianti di condizionamento, sono tutti esauriti e la gente affolla i centri di emergenza allestiti per offrire refrigerio. Il ministro della sicurezza pubblica Bill Blair ha ammesso che meteo e roghi stanno avendo un impatto “devastante” e “senza precedenti” sulla British Columbia. «Questi incendi mostrano che siamo nei primi stadi di quella che promette di essere una estate lunga e difficile», ha avvertito.

Negli Usa vietati i fuochi d’artificio per il 4 luglio

Non mancano alcune polemiche per i ritardi nella risposta alla crisi. In questa provincia molti residenti hanno dovuto attendere ore le ambulanze, mentre i centri di emergenza sono stati attivati solo dopo che l’ondata di afa era già arrivata. La cupola termica di alta pressione che intrappola il caldo si estende dai territori artici sino alla West coast americana, dallo Stato di Washington all’Oregon sino alla California. Anche qui la prolungata siccità aumenta il rischio di incendi forestali catastrofici. Tanto da indurre le autorità a vietare o cancellare in molte località i fuochi d’artificio in occasione della festa dell’Indipendenza del 4 luglio per il timore di scatenare roghi pericolosi.