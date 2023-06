Canada: doppio deficit, debito privato e legami economici in primo piano

In estrema sintesi si può concludere che la politica economica negli ultimi quindici anni ha portato in Canada un elevato reddito pro-capite di quasi 60.000 dollari, una disoccupazione contenuta al 5%, una finanza pubblica sostenibile ed un debito privato tra i più alti al mondo che nell’ultimo anno ha risentito della pressione innescata dal rialzo dei tassi ora al 4,75%.

È proprio quest’ultima fragilità – per via del rialzo dei tassi, dell’inflazione ed il conseguente aumento del costo della vita – che sta mettendo in discussione la solidità politica di Justin Trudeau; a nulla sembra che siano servite le recenti distribuzioni a pioggia di fondi per rimpinguare le tasche dei canadesi e, anzi, i rialzi dei tassi, stressando l’alto livello di debito privato, potrebbe innescare la deflagrazione della bolla immobiliare, come segnalato dal Fondo Monetario Internazionale.

Il 19 giugno votano quattro importanti distretti elettorali e le nubi che si addensano all’orizzonte, per il Primo Ministro di un Paese del continente americano che riconosce Carlo III come Monarca, non sono solo quelle degli incendi derivanti dal surriscaldamento globale.

