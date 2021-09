Canada: media, liberali di Trudeau vincono elezioni, ma niente maggioranza seggi

1' di lettura

Il prossimo governo del Canada sarà formato dal partito liberale di Justin Trudeau, che ottiene così un terzo mandato da primo ministro dopo una campagna elettorale molto difficile. Lo hanno annunciato i media canadesi. I risultati del voto, ancora preliminari, non consentono però di stabilire se il premier sarà a capo di un governo di maggioranza o di minoranza.

Secondo le proiezioni di Cbc e Ctv News Trudeau sarebbe in testa, secondo gli ultimi dati, con 156 dei 338 seggi della Camera dei Comuni, al di sotto della soglia della maggioranza (170). I conservatori sarebbero a 121.

Alla guida del Canada dal 2015, il 49enne premier liberale da due anni è a capo di un governo di minoranza. Storico il terzo mandato da primo ministro, ma le elezioni erano state convocate da Trudeau con la speranza di ottenere la maggioranza assoluta in Parlamento.

“Grazie per aver votato, per aver dato fiducia alla squadra dei liberali, per aver scelto un futuro migliore”. E’ quanto scrive in un tweet Justin Trudeau all’indomani delle elezioni anticipate. “Stiamo per finire la battaglia contro il Covid. Costruiremo un futuro migliore per i canadesi. E - ha aggiunto - continueremo ad andare avanti insieme”.