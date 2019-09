Canada, porte aperte agli immigrati (e boom d’occupati tra i giovani)

3' di lettura

NEW YORK - Un modello di welfare simile a quello europeo, con la sanità gratuita per tutti e le scuole d’eccellenza. Le porte di casa sempre aperte. Niente armi in libera vendita e rischio stragi come capita negli Usa. Programmi per attirare gli stranieri: sia gli studenti, che in molte high school sono accettati negli anni di esperienza all’estero gratuitamente negli stati più remoti per favorire gli scambi culturali con i locali, sia i lavoratori specializzati, medici, ingegneri elettronici, insegnanti.

GUARDA IL VIDEO. Il Canada dichiara guerra alla plastica

Attrazione di investimenti con regimi fiscali favorevoli per le aziende straniere. E soprattutto visti più facili da ottenere, nel momento in cui negli Stati Uniti di Trump è diventato un incubo per gli stranieri con visto di studio o di lavoro riottenere il rinnovo annuale. E così il tranquillo e placido Canada, senza stare troppo sotto i riflettori, dicono i dati statistici, sta macinando record su record. Dati che fotografano un vero e proprio boom economico. Il Canada è la nuova «America» per chi cerca opportunità di lavoro o di studio.



Tanti giovani tra i nuovi assunti

A sottolineare l’espansione economica in corso in Canada, i dati sul lavoro «mostruosi» del mese di agosto (senza enfasi: sono definiti così dalle agenzie di stampa internazionali). Con una crescita sorprendente delle assunzioni che in 30 giorni sono aumentate di 81.100 unità secondo l’Ufficio di statistica canadese di Ottawa, battendo quattro volte le stime che prevedevano un incremento di 20mila nuovi posti.

Negli ultimi dodici mesi il Canada ha registrato 471.300 nuove assunzioni, il massimo in un anno dal 2003. La disoccupazione resta stabile al 5,7%. L’incremento «monstre» degli occupati è dovuto soprattutto ai nuovi entrati, i nuovi lavoratori che arrivano dall’estero favoriti dalle politiche del governo canadese che favorisce l’immigrazione di qualità di laureati e lavoratori specializzati. E gran parte delle nuove assunzioni – più della metà, dicono le statistiche – riguarda i giovani



L’hi-tech guida i rialzi alla Borsa di Toronto

Sul mercato finanziario canadese il settore hi-tech sta vivendo un vero e proprio boom. Aiutato dalla delocalizzazione di molte aziende californiane della Silicon Valley che hanno aperto succursali in Canada per poter continuare a far lavorare i «cervelloni» stranieri, quei «dreamers» a cui gli Stati Uniti non rinnovano i visti. L’hi-tech è il settore che sta avendo il migliore andamento quest'anno alla Borsa di Toronto. L’indice dei titoli tecnologici canadesi ha avuto finora un incremento del 59 per cento. Più del doppio dell’indice che raggruppa le migliori aziende industriali canadesi, l’S&P/TSX Composite Index. «Le aziende tecnologiche canadesi sono molto forti in questo momento», dice Todd Coupland analista di Cibc Capital Markets. «E quelle che negli ultimi anni si sono quotate hanno visto aumentare enormemente i prezzi dei loro titoli».