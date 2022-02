Inps: a gennaio 50,3 milioni ore cig con causale Covid (-42%)

10:24 Galli, vediamo una franca remissione della malattia

“Dal punto di vista epidemiologico, è evidente che siamo in un trend favorevole, siamo in un momento di franca remissione della malattia. Il punto è trovare il modo di non esser messi in condizioni di difficoltà nuovamente in autunno, vorrei un realismo che impari dalle lezioni avute”. Così, ad Agorà, su Rai Tre, Massimo Galli, ordinario di infettivologia dell’Università Statale di Milano, che, commentando l’andamento della pandemia Covid in Italia aggiunge: “Appena c’è una schiarita si tende a lasciarsi tutto alle spalle. Ma non possiamo buttar via la fatica e l’esperienza fatte”. Quanto all’alto numero dei decessi causati dal Sars-Cov-2 che ancora si vedono quotidianamente in Italia, osserva: “Vorrei avere un spiegazione e lo posso motivare solo pensando che il nostro è un Paese molto anziano e i colpiti anche di questa ultima grande ondata, sono stati anche molti anziani, spesso purtroppo non vaccinati, il che giustifica una tendenza all’evoluzione della malattia verso i risultati peggiori”. Sarebbe interessante, aggiunge l’esperto, “sapere quanti di questi decessi sono dovuti a Omicron”. Saperlo, infatti, “ci metterebbe nelle condizioni di capire meglio come regolarci nei confronti di questa variante, che, come sappiamo, è responsabili di casi meno gravi. Ma se i contagi sono tanti, in percentuale crescono anche i casi gravi”.