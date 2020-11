Canada: ventenne in Quebec accoltella i passanti: 2 morti e 5 feriti Il giovane vestito in abiti medievali è stato arrestato

Quebec city (Afp)

Almeno due morti e cinque feriti. È il primo bilancio di un attacco con coltello avvenuto nella notte in Quebec. Un ventenne in abiti medievali e armato di spada, è stato riferito dalla Bbc, ha assalito nella notte di Halloween i passanti in più punti del centro storico della Vecchia Quebec. Due persone sono morte e cinque sono rimaste ferite e portate in ospedale. L'aggressore è stato arrestato intorno all'una di notte al porto e portato in ospedale, apparentemente in ipotermia.