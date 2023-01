Canada, al via il test per depenalizzare l’uso di droghe pesanti

«La situazione in città non è mai stata così grave», dice Kevin Sabet, presidente della Foundation for Drug Policy Solutions, già consigliere nelle amministrazioni Bush, Clinton e Obama, e residente a Vancouver. «Non accuso i tossicodipendenti, non si tratta di metterli in prigione, credo tuttavia che ci sia bisogno di politiche molto più integrate: su casa, lavoro, assistenza sanitaria. Non di una semplice risposta libertaria», aggiunge Sabet.

La depenalizzazione nella Columbia Britannica ricalca esperimenti simili condotti dal Portogallo, a partire dal 2001, e dallo Stato americano dell’Oregon, dal 2020. In entrambi i casi con risultati apprezzabili nel complesso, soprattutto nel calo delle morti per overdose o dei contagi da Hiv, «ma difficili da mettere in relazione diretta e univoca con la depenalizzazione piuttosto che con altre tendenze economiche e sociali», dice Jason Hockenberry, della School of Public Health dell’Università di Yale.

La crisi sociale e i problemi di salute mentale, provocati dalla pandemia da Covid, innescando un maggiore consumo di droghe (incluse quelle devastanti come il fentanyl) impongono ai governi di cercare nuove soluzioni: secondo il World Drug Report dell’Onu, 284 milioni di persone di età compresa tra 15 e 64 anni hanno fatto uso di sostanze illecite nel 2020, con un aumento globale del 26% in dieci anni.