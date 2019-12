Canapa industriale, un emendamento alla manovra fissa criteri chiari per il commercio

Non solo: dal 1° gennaio – si legge nel testo del subemendamento – sarà liberalizzata la vendita di tutte le parti della pianta in forma essiccata, fresca, trinciata o pellettizatta a fini industriali, commerciali ed energetici, purchè il contenuto di Thc nella biomassa non sia superiore allo 0,5 per cento (oltre la quale scatta la definizione di stupefacente).

Entro lo stesso tetto, il raggio d'azione della legge 242 sarà allargato «alla coltivazione e alla trasformazione di qualsiasi parte della pianta, compresi i fiori, le foglie, le radici e le resine».

La certezza del diritto potrebbe spianare la strada agli investimenti in un settore che all’estero è da tempo molto ambito.

Secondo una ricerca di Prohibition Partners, divulgata da Canapar, il valore della cannabis nel nostro Paese è stimato tra 7,2 miliardi e 30 miliardi di euro.

«Siamo sotto assalto di investitori esteri, soprattutto canadesi, che in Italia hanno subodorato grandi opportunità di business e molte società attive nella produzione e nella commercializzazione di prodotti con cannabis pensano alla quotazione», dice Stefano Zanda, direttore generale del Consorzio nazionale della canapa e fondatore di MJ.

Secondo Coldiretti «è importante fare chiarezza per tutelare i cittadini senza compromettere le opportunità di sviluppo del settore con centinaia di aziende agricole che hanno investito nella cannabis e con i terreni coltivati in Italia che nel giro di cinque anni sono aumentati di dieci volte dai 400 ettari del 2013 ai quasi 4mila stimati per il 2018, nelle campagne dalla Puglia al Piemonte, dal Veneto alla Basilicata, ma anche in Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna».