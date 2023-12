Canarie per ammirare il cielo e la magia delle stelle cadenti

Volare alle Canarie nel periodo invernale, per iniziare l’anno in costume camminando su una delle sue circa 500 spiagge, è una piacevole abitudine per migliaia di viaggiatori, attratti dal clima mite che si vive tutto l’anno sulle diverse isole dell’arcipelago. Vi sono però altre esperienze decisamente sui generis che meritano uno strappo alla regola, come la contemplazione del firmamento. Ecco che allora l’obiettivo va puntato sui punti di osservazione astronomica delle quattro riserve della biosfera Unesco a La Palma (fra cui il Mirador al Infinito, il Llano del Jable, La Muralla e il Roque de los Muchachos), La Gomera (imperdibile un’escursione all’Altopiano de Garajonay, una terrazza naturale per ammirare del cielo a 1.487 metri di altezza), Fuerteventura (il belvedere Sicasumbre) e Gran Canaria (la Degollada de las Yeguas, Las Cañaditas o El Mulato). A Tenerife, invece, gli indirizzi giusti sono il centro Izaña, nei pressi del vulcano Teide, dove è funzione uno dei telescopi notturni e diurni più avanzati del mondo, la Montaña Colorada e le spiagge di Benijo o Los Patos, nel Nord dell’isola, luoghi dal fascino unico. Grazie a uno dei cieli più tersi d’Europa e a un basso tasso di inquinamento luminoso, la possibilità di godersi la magia delle stelle cadenti qui è più frequente rispetto ad altre mete balneari del Mediterraneo: l’ultimo spettacolo è andato in scena tra il 13 e il 14 dicembre, con il passaggio dello sciame meteorico delle Geminidi.

