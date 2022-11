Canary Wharf moltiplica l’offerta residenziale con One Park Drive

Ascolta la versione audio dell'articolo

Ben prima della pandemia e del dilagare dello smart working, il Canary Wharf Group aveva adottato una strategia lungimirante: diversificare l’offerta immobiliare nel secondo distretto finanziario di Londra, andando oltre gli uffici e ampliando al residenziale. L’idea si sta rivelando vincente, data la carenza cronica di case nella capitale britannica e la preferenza – sempre più spiccata post-Covid – per vivere vicino al posto di lavoro e andare in ufficio a piedi o in bici, evitando lunghi tragitti quotidiani in auto o con i mezzi pubblici.

Dei numerosi progetti residenziali che sono stati completati o sono in via di costruzione a Canary Wharf, uno spicca su tutti. One Park Drive è indubbiamente il fiore all’occhiello del quartiere, una «scultura dove abitare» progettata da Herzog & de Meuron, lo studio di architettura che ha reinventato la Tate Modern a Londra e ha creato lo stadio olimpico “nido d’uccello” a Pechino.

Lo sviluppo

È il primo e unico progetto residenziale in Gran Bretagna progettato da Herzog & de Meuron, vincitori del Pritzker Prize, il Nobel per l’architettura. La torre cilindrica e geometrica alta 205 metri è però subito riconoscible come opera degli architetti che hanno un approccio sculturale alla creazione degli edifici, come dimostra la facciata è variegata con balconi sbalzati. Sono appena stati completati gli attici e superattici di One Park Drive, dal 56° al 57° piano. Sono solo 7 appartamenti dalle due alle quattro camere da letto e dai 150 ai 400 metri quadri, che si sviluppano tutti su due piani. Ogni appartamento ha quindi una scala interna curva e sinuosa, una prodezza ingegneristica di cemento colato in situ, che è il fulcro attorno al quale si sviluppano le varie stanze. Gli architetti lo chiamano «il punto esclamativo» di ogni attico. I soffitti di oltre tre metri di altezza, rari soprattutto in un grattacielo, amplificano il senso di ampiezza e spazio.

I prezzi e i servizi

I prezzi degli attici di One Park Drive partono da 3,95 milioni di sterline.«Abbiamo voluto ripensare il concetto di vivere in cima a un grattacielo, valorizzando gli spazi e invitando a guardare verso l’interno e non solo verso l’esterno – spiega John O’Mara, UK Studio Director di Herzog & de Meuron, che ha seguito il progetto –. Per questo abbiamo creato in ogni appartamento un giardino/cortile nascosto e privato, un’oasi di tranquillità aperta al cielo».

La più tradizionale vista sull'esterno si può avere dai balconi e dalle terrazze dalle quali si può ammirare il panorama spettacolare su Canary Wharf e sul Tamigi fino quasi all’estuario. Gli interni sono stati affidati allo studio di Tom Dixon, che sta al design come Herzog & de Meuron stanno all’architettura: il non plus ultra. Dixon ha immaginato e creato l’abitazione di un cittadino del mondo, un collezionista abituato a viaggiare e esplorare, con un mix di pezzi unici d’antiquariato o modernariato e di sculture, ceramiche, opere d’arte e mobili creati apposta da lui.

One Park Drive ha 484 appartamenti in totale e una grande lobby con portiere 24 ore su 24, una sala cinema con bar privato, una biblioteca e sala riunioni riservata ai residenti. Al primo piano c’è una palestra superattrezzata con sauna, bagno turco, una piscina di 20 metri e un terrazzo affacciato sul fiume.L’edificio ha anche ottime credenziali “verdi”: i tripli vetri e il rivestimento esterno in terracotta garantiscono l’isolamento termico e acustico, mentre l’elettricità deriva tutta da fonti rinnovabili.