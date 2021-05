Canary Wharf orfana dei banchieri. La City degli Anni '80 ora spera nella Movida

6' di lettura

Alle 8 di mattina, i vagoni rossi senza pilota della DLR, metropolitana che viaggia su monorotaia sopraelevata, apre le porte alla fermata di Canary Wharf, a Londra: ma non scende nessuno. In altri tempi, prima della pandemia, frotte di banchieri in grisaglia e doppio petto si sarebbero riversati fuori. Estate o inverno, il “look” dell'uomo della finanza è sempre il medesimo: solo abito, camicia aperta senza cravatta, con abbinamenti cromatici improbabili per un italiano. Unica differenza è che quando...