Cancellata la fiera InnoTrans di Berlino, prossima edizione nel 2022 (si spera) La manifestazione che si sarebbe dovuta tenere dal 22 al 25 settembre 2020 era già stata posticipata al 2021 per l’emergenza Covid di Marco Morino

Innotrans, Berlino, edizione 2018 (Afp)

La manifestazione che si sarebbe dovuta tenere dal 22 al 25 settembre 2020 era già stata posticipata al 2021 per l’emergenza Covid

2' di lettura

Dal mondo delle fiere internazionali arrivano segnali preoccupanti sul futuro dell'economia. E sempre per colpa del Covid. La decisione di Messe Berlin (la Fiera di Berlino) di spostare addirittura al 2022 la prossima edizione di InnoTrans, la più importante rassegna d'Europa dell'industria ferroviaria e tra le più prestigiose al mondo, ha destato molto rumore tra gli addetti ai lavori. La notizia interessa anche l'Italia, perché all'ultima edizione di InnoTrans, organizzata a Berlino nel settembre del 2018, Trenitalia aveva presentato i suoi nuovi gioielli: i treni regionali Rock (Hitachi) e Pop (Alstom), che stanno progressivamente entrando in servizio proprio in questi mesi.

Leggi anche Rock e Pop, i nuovi treni che cambieranno il trasporto regionale

InnoTrans è una fiera biennale: l'edizione 2020 avrebbe dovuto svolgersi nella capitale tedesca dal 22 al 25 settembre scorsi. Tuttavia la pandemia in atto ha spinto gli organizzatori verso la massima cautela: così è stato deciso in un primo momento di riprogrammare InnoTrans dal 27 al 30 aprile 2021, ovviamente sempre a Barlino. Non solo. In un impeto di ottimismo, gli organizzatori avevano anche confermato che l'edizione successiva si sarebbe svolta regolarmente nel 2022, per mantenere la cadenza biennale della rassegna.

Poi tutto è precipitato, con la risalita vertiginosa dei contagi in tutta Europa nel mese di ottobre, Germania compresa. La sicurezza di tutte la parti coinvolte (espositori, visitatori, organizzatori) è a rischio e Messe Berlin ha quindi deciso di rinviare nuovamente InnoTrans. La prossima manifestazione, Covid permettendo, si terrà quindi a Berlino dal 20 al 23 settembre 2022. Alla fine, dunque, non è stato sufficiente spostare la fiera più importante dei treni di qualche mese, ma è stato necessario cancellarla del tutto. E sperare che tra due anni non solo l'Europa ma tutto il mondo sia finalmente fuori dall'incubo del Coronavirus.