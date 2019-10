Cancellato il termine “Alto Adige”: pronta un’interrogazione urgente Da più parti già si chiede che il governo impugni la decisione del Consiglio provinciale di Bolzano di cancellare le parole “Alto Adige” e “altoatesino”, modificando il testo italiano del disegno di legge 30 sull’adempimento degli obblighi della Provincia autonoma derivanti dall'appartenenza dell’Italia all’Unione europea

Da più parti già si chiede che il governo impugni la decisione del Consiglio provinciale di Bolzano di cancellare le parole “Alto Adige” e “altoatesino”, modificando il testo italiano del disegno di legge 30 sull'adempimento degli obblighi della Provincia autonoma derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Nella versione tedesca del testo esiste il “Suedtirol”, ma non più l’Alto Adige, sostituito invece con “Provincia di Bolzano” nella versione italiana.

Ministro Boccia: Kompatscher cambi o la legge sarà impugnata

Immediato l’aut aut del ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Francesco Boccia, che ha «personalmente chiesto al presidente Arno Kompatscher di intervenire sulla norma relativa al disegno di legge sulle “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Provincia autonoma di Bolzano derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea”, perchè è necessario rendere i testi italiani e tedeschi perfettamente identici e rispettosi della Costituzione. Se così non dovesse essere la legge sarà impugnata dopo la sua pubblicazione».

In arrivo una interrogazione urgente di Fdi

«La decisione del Consiglio provinciale di Bolzano di cancellare le parole Alto Adige e Altoatesino è scandalosa. Fratelli d'Italia sta per depositare una interrogazione urgente per fare piena luce e chiederemo al governo di impugnare questa vergognosa legge che in un colpo solo intende calpestare la nostra storia e la nostra Costituzione. Bene ha fatto il ministro Boccia ad annunciare azioni in tal senso, ma alle parole seguano fatti concreti e immediati. Basta con le aggressioni secessioniste della Svp!», ha detto il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.

