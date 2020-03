Cancellazione delle ganasce fiscali senza bollo

La richiesta deve arrivare dal soggetto legittimato

In ogni caso, le Entrate ricordano che proprio quest’ultima per le iscrizioni, le trascrizioni e le cancellazioni di pignoramenti, ipoteche e fermi stabilisce chiaramente l’esenzione da ogni tributo o diritto, se richieste dal soggetto legittimato alla riscossione forzata (che con la normativa attualmente in vigore è anche l’unico che possa cancellare un fermo).

Da tutto questo si evince che le Entrate aderiscono alla tesi secondo cui la legge di Bilancio, su questa materia specifica, ha pari dignità rispetto al Dlgs 98/2017, per cui la norma più recente ha tacitamente abrogato quella precedente nella parte in cui contrasta con essa.

Altro punto non affrontato dalle Entrate è l’eventuale diritto al rimborso dell’imposta per chi ha fatto cancellare un fermo dal 1° gennaio a ora. Ma probabilmente il diritto non c’è: queste cancellazioni sono normalmente avvenute a cura dietro presentazione di un’istanza, per cui si ricade nella casistica della Tariffa del 1972.