Candele, i segreti del nuovo successo di un oggetto millenario

È un momento brevissimo ma preciso, lieve ma chiaro, quello in cui si percepisce la fine dell’inverno. Un’emozione che rinvigorisce e spesso porta con sé pensieri lieti. Il passaggio delle stagioni, l’inizio di una nuova primavera, era salutato in antichità anche con il simbolo del fuoco, portatore di energia purificante per esempio per i Romani, che accoglievano febbraio (mese che secondo Macrobio prendeva il suo nome dal verbo “februare”, purificare,espiare) e soprattutto marzo con la celebrazione delle fiamme: il 1° marzo il fuoco sacro di Vesta veniva spento per essere subito dopo riacceso, segno dell’avvio del nuovo ciclo vitale della natura. Segni poi traslocati in una festa cristiana di cui si hanno notizie già nel IX secolo, in cui si salutava la prossima fine dell’inverno con la Candelora, la festa della presentazione al tempio di Gesù e dell’arrivo della sua luce divina nel mondo.

Nuove protagoniste dell’era di un nuovo intimismo

Due millenni più tardi, nell’epoca in cui l’invenzione del Led è stata premiata con il Nobel, le candele e la ritualità della loro accensione hanno valicato i confini della loro originaria natura sacra per entrare nelle case, nelle Spa, nei ristoranti, negli hotel, grazie a un rinnovato e diffuso desiderio di perdersi, sguardo e pensieri, nel tremolare della loro fiamma discreta e intensa.

Un’attrazione confermata dai numeri: il mercato globale delle candele sta crescendo costantemente e nel 2018 è valso quasi 3,5 miliardi di dollari, secondo i dati dell’ultimo World Candle Congress , che in aprile ha raccolto a Barcellona un centinaio di produttori da tutto il mondo, aziende, a volte anche antiche di secoli, che si stanno confrontando con l’evoluzione dei loro stessi prodotti, determinata anche dall’arrivo di nuovi consumatori, soprattutto in Asia.

Aromi sempre più sofisticati (e sostenibili)

A Barcellona si è discusso dunque anche di temi “contemporanei” come le emissioni delle candele, e delle nuove preferenze espresse dai loro fan, per esempio la cera naturale (soprattutto di soia, più facilmente reperibile di quella tradizionale delle api), le essenze naturali e le mono profumazioni, che oggi portano sul mercato anche candele all’aroma di bucato (come quelle del marchio britannico No.22) o di un bar affacciato su una piazza di un borgo mediterraneo (proposto dall’atelier anglo-spagnolo La Montaña ).

Le storie d’eccellenza in Italia

In questa costante sfida innovativa sono impegnate anche le storiche cererie italiane, aziende nate anche oltre due secoli fa per fornire lumi a chiese e case e che oggi hanno spostato il loro focus su sofisticati prodotti di design per l’arredamento: la più antica di tutte, la Cereria Giovanelli di Roncone, Trento, è nata come farmacia nel 1744 e anche se continua a produrre soprattutto per uso liturgico, offre anche candele intagliate che sembrano lavori di ebanistica.

Al 1805 risale invece la fondazione della Cereria Graziani di Livorno, su idea di Abramo Graziani che in quell’anno fu autorizzato a trasformare in candele la cera importata dall’India. Superati conflitti mondiali e devastanti incendi, oggi è guidata dalla sesta generazione della famiglia e vende le sue candele in tutto il mondo: uno dei modelli più apprezzati, soprattutto negli Stati Uniti, è il Meloria, una sfera lucente che prende il nome da una antica torre sul mare di Livorno e che è arrivata anche al MoMA Store di New York.