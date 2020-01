Candele, serie tv e crociere: così Gwyneth Paltrow fa crescere il suo marchio Celebrity Cruises ha appena annunciato il lancio di un viaggio realizzato in collaborazione con goop, il brand lanciato dall’attrice 12 anni fa, che oggi vale 250 milioni di dollari e continua ad attrarre acquisti e investimenti di Chiara Beghelli

Gwyneth Paltrow ai Golden Globe Awards 2020

3' di lettura

Nelle cabine ci saranno quelle speciali candele? È la prima curiosità generata dalla notizia che Gwyneth Paltrow, autrice del recente lancio sul suo sito goop di un tipo di candela profumata dall’aroma controverso (almeno dal punto di vista del buon gusto), sarà la curatrice di una speciale “esperienza” a bordo della nuova nave Apex di Celebrity Cruises, che sarà varata a Southampton il prossimo aprile.

Un marchio da 250 milioni di dollari

L’attrice premio Oscar ha lanciato il suo lifestyle brand come semplice newsletter d’impronta salutista nel 2008; dodici anni dopo, goop si è evoluto come marchio, magazine ed e-commerce dove si parla (e si vende) cibo, benessere, viaggi, moda, con sei negozi propri fra Stati Uniti e Londra. Nel marzo 2019 goop ha raccolto altri 50 milioni di dollari di investimenti e la sua più recente valutazione, come riporta Cnn, è di 250 milioni di dollari. A novembre, inoltre, a San Francisco c’è stato il primo In Goop Health Summit, con biglietti d’ingresso a partire a mille dollari.

Gwyneth Paltrow con Elise Loehnen, chief content officer di goop

Ora, questa nuova partnership tocca un nuovo settore, quello delle crociere, da anni in costante crescita: potrebbe dunque aprire nuove frontiere per il suo business, Gwyneth lo sa e ci mette la faccia, poiché lei in persona sarà a bordo della nave che partirà il 26 agosto da Barcellona, attraverserà il Mediterraneo in 11 notti toccando i porti di Marsiglia, Nizza, Civitavecchia, Napoli per sbarcare il 6 settembre Palma di Maiorca.

Una serie in arrivo (ricordando le controverse “uova”)

Gli ospiti della “goop at Sea experience”, questo il nome del pacchetto, potranno incontrare l’attrice e assistere a una tavola rotonda fra lei ed Elise Loehnen, chief content officer di goop, che è anche la mente dietro al prossimo lancio di “The goop lab”, prima serie in sei episodi dedicata al brand e alla sua visione in arrivo il 24 gennaio su Netflix. Serie peraltro già presa di mira dai detrattori dello stile di vita “goop”.

L’immagine di lancio della serie The goop lab su Netflix

Nel 2018, per esempio, Gwyneth dovette pagare 145mila dollari di multa per aver pubblicizzato le “yoni eggs”, uova fatte di giada, come toccasana per la salute femminile. Eppure, nonostante la tacciano di fare “pseudoscienza”, l’attrice continua con i suoi proficui investimenti, come la prossima collaborazione con Sephora (marchio del gruppo Lvmh) che a fine febbraio porterà i prodotti beauty di goop nei negozi della catena, a partire da quelli in area Nord americana.