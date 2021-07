Canevel e Diesel insieme per un nuovo prosecco bio «single fermentation»

1' di lettura

Canevel Spumanti, cantina di Valdobbiadene del Gruppo Masi, e il marchio di moda Diesel presentano un nuovo Prosecco Doc Biologico Extra Brut, un progetto di co-branding tra le due aziende «nel segno di una comune vocazione alla sostenibilità».

Particolarità del vino prodotto esclusivamente con la tipica uva Glera proveniente da vigneti a conduzione biologica è «un originale processo a ciclo lungo svolto in modo naturale con un'unica fermentazione: la vinificazione e la spumantizzazione avvengono infatti in continuità, da mosto d'uva fermentato senza aggiunta di saccarosio», si legge in una nota.

A disegnare l'abito del nuovo Prosecco – sarà prodotto in quantità limitata e numerata (15.955 bottiglie per l'annata 2020) – ci ha pensato Diesel, che ne ha disegnato l'etichetta e il packaging usando le note accese dell'oro e del verde brillante.



«Con questo Prosecco si concretizza la combinazione tra l'expertise spumantistica di un brand premium molto riconosciuto quale è Canevel – ha affermato Federico Girotto, ad di Canevel Spumanti e della capogruppo Masi Agricola – e l'approccio alternativo di un brand lifestyle internazionale come Diesel. Uno spumante dalla personalità inconfondibile, punto di incontro tra sostenibilità, naturalezza e democraticità”»

«È stato bello per me poter collaborare a questo progetto – ha detto Renzo Rosso, fondatore di Diesel – mettendo a frutto anche l'esperienza che negli anni ho maturato in questo settore. Grazie a questo innovativo processo ‘single fermentation totally bio', abbiamo realizzato un prodotto unico, di altissima qualità, nel rispetto dell'ambiente. A questo abbiamo aggiunto l'anima creativa e conviviale di Diesel per celebrare momenti magici assieme».