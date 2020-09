Cani in aeroporto per trovare i positivi al coronavirus. Esperimento in Finlandia Per ora all'aeroporto di Helsinki i cani impiegati sono quattro, ma diventeranno presto sedic di Biagio Simonetta

I test rapidi possono essere l'arma vincente per ridare speranza all'aviazione. La sicurezza di far volare solo passeggeri negativi al coronavirus potrebbe far ripartire in modo importante il mondo dei voli. Per questo molti aeroporti stanno cercando sistemi di diagnostica veloci e attendibili.

L'idea più stravagante arriva dalla Finlandia, dove da mercoledì 23 settembre è in corso una nuova sperimentazione. All'aeroporto di Helsinki, infatti, sono attivi – su base volontaria – i test veloci affidati al fiuto dei cani. Già, proprio così: i cani che annusano, come succede nei controlli antidroga, e riescono a individuare i passeggeri potenzialmente positivi.



Come funziona

Come detto, si tratta solo di una fase sperimentale. Sembra intuibile che la comunità scientifica farà fatica a trovare gli ingranaggi giusti per percorrere questa strada ad occhi chiusi. Ma i finlandesi, che questa pandemia sembrano gestirla meglio che altrove, hanno deciso di provarci. Per ora all'aeroporto di Helsinki i cani impiegati sono quattro, ma diventeranno presto sedici.

Dopo che i passeggeri in arrivo dall'estero hanno ritirato i bagagli, sono invitati a pulirsi il collo con delle salviette per raccogliere campioni di sudore. Salviette che vengono deposte in piccole scatole. Qualche metro più in là, un addestratore di cani mette ogni singola scatola accanto a lattine contenenti diversi profumi, e il cane si mette al lavoro.Secondo i ricercatori che hanno proposto questa tipologia di test, i cani possono rilevare un paziente infetto da coronavirus in 10 secondi e l'intero processo richiede un minuto per essere completato. Se il cane segnala un risultato positivo, il passeggero viene indirizzato al centro sanitario dell'aeroporto per un test gratuito.



Perché i cani

I cani hanno un olfatto particolarmente acuto e vengono utilizzati negli aeroporti per fiutare bombe, droghe e altro materiale di contrabbando nascosto nei bagagli. Ma sono stati anche in grado di rilevare malattie come il cancro e la malaria. Quindi, nel mezzo di una pandemia, «addestrare i cani a rilevare il Covid-19 è diventata una scelta ovvia», ha detto al New York Times, Anna Hielm-Bjorkman, ricercatrice dell'Università di Helsinki che sta monitorando il processo.