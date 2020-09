Cannabis, scatta il reato di istigazione alla coltivazione se con i semi si vendono le istruzioni per il fai da te Ok al sequestro di manuali e semi, per la vendita di confezioni di semi corredate dalla “Bibbia del coltivatore” con tutte le notizie utili: dal tempo di fioritura a come eludere i controlli di Patrizia Maciocchi

Scatta il reato di istigazione pubblica alla coltivazione di marijuana per chi vende i semi della pianta corredandole con tutte le istruzioni per la coltivazione “fai da te”. La Cassazione (sentenza 26157) ha convalidato il sequestro probatorio di tutto il materiale trovato nel corso di una perquisizione in due negozi.

Nel mirino degli inquirenti prima e dei giudici poi erano finiti migliaia di semi, importati dall’estero e messi in commercio, corredati da manuali in confezioni sulle quali c’erano tutte le indicazioni utili alla coltivazione: dal tempo necessario per la fioritura, alla percentuale di Thc ricavabile e del quantitativo che poteva essere ottenuto da ogni pianta una volta matura.

La Bibbia del coltivatore

Nei manuali anche le “dritte” per sottrarsi ai controlli. Istruzioni che scendevano nel tecnico. In particolare il manuale “La Bibbia del coltivatore medico indoor e outdoor” conteneva indicazioni con fotografie a colori utili, ad esempio, per isolare termicamente le grow-room, per evitare che venissero individuate con rilevatori termici. Inutile per i ricorrenti affermare che i semi erano destinati alla coltivazione casalinga lecita. Per la Cassazione è corretto il reato ipotizzato: il messaggio indirizzato agli acquirenti era un’istigazione a commettere illeciti.