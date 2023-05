Cannabis terapeutica, tre nuovi prodotti approvati in Italia

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Via libera in Italia a nuovi composti di cannabis medica. Tilray Brands, azienda ai vertici mondiali nella ricerca, coltivazione, produzione e distribuzione della cannabis, ha reso noto che la sua divisione dedicata alla cannabis medica, Tilray Medical e Fl group, la filiale della società in Italia, hanno ricevuto l’autorizzazione dal ministero della Salute italiano a distribuire tre nuovi composti a base del prodotto medicale.

Distribuzione in farmacia

Questi composti saranno distribuiti da Fl group alle farmacie di tutta Italia, ampliando così il portafoglio di offerte di cannabis di grado farmaceutico. Tilray ha inoltre avviato una nuova partnership strategica con Pharmaidea, una società del gruppo Petrone, per commercializzare e rendere edotte oltre 12mila farmacie in Italia, sui benefici della cannabis terapeutica e sulla cura dei pazienti con questa sostanza.

Loading...

Tilray Medical, spiega una nota, «dispone di un’ampia rete di distribuzione farmaceutica nazionale in Italia, dove la cannabis medica è rimborsata dal sistema sanitario ai pazienti idonei».

Serve prescrizione medica

Le nuove autorizzazioni di Tilray «includono tre estratti di cannabis che, attraverso la composizione da parte dei farmacisti, vengono messi a disposizione dei pazienti». I medici, quindi, «potranno ora prescrivere estratti di cannabis medica forniti da Tilray, a diverse concentrazioni, in tutto il Paese».

Tilray Brands è un’azienda che opera a livello mondiale nel settore della cannabis e dei beni di consumo confezionati, con sedi operative in Canada, Stati Uniti, Europa, Australia e America Latina.