Cannes celebra Marco Bellocchio: Palma d'oro d'onore al regista italiano

«Bella addormentata»

Tra i film successivi, sono da segnalare «Buongiorno, notte» (2003), potente dramma sul rapimento di Aldo Moro, «Vincere» (2009), dedicato alla tragica vicenda della sartina Ida Dalser, folgorata dall'amore per Benito Mussolini, che verrà respinta e rinchiusa in manicomio, e il toccante e discusso «Bella addormentata» (2012).Quest'ultimo, presentato in concorso alla 69a Mostra del Cinema di Venezia e successivamente al Toronto International Film Festival, mette al centro un caso, quello di Eluana Englaro, che ha scosso l'opinione pubblica italiana. Un film che ha scatenato varie polemiche e stimolato profonde riflessioni, anche a seguito delle dichiarazioni dello stesso Bellocchio che ha sottolineato come il titolo non si riferisca tanto a Eluana Englaro, quanto all’Italia, bella addormentata incapace di svegliarsi e andare avanti. Del 2019 è «Il traditore», presentato in concorso al Festival di Cannes, un biopic sulla vita di Tommaso Buscetta, detto “don Masino”, il pentito più celebre e influente della storia della mafia siciliana e non solo. A Cannes quest'anno Marco Bellocchio presenterà in anteprima mondiale fuori concorso (Special Screening) il suo ultimo lavoro, «Marx può aspettare», dedicato a un fatto personale e doloroso: il 27 dicembre 1968, Camillo, suo fratello gemello, si suicidò impiccandosi. Era un anno rivoluzionario, ha dichiarato il regista, «l'anno della contestazione, della libertà sessuale, del Maggio francese, dell'invasione della Cecoslovacchia, ma tutte queste rivoluzioni passarono accanto alla vita di Camillo, non lo interessarono. “Marx può aspettare” mi disse l'ultima volta che ci incontrammo...».

Dopo il riconoscimento in patria con il Leone d'oro alla carriera alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2011, è davvero meritato e significativo l'omaggio del Festival di Cannes a Marco Bellocchio, che ha dato tanto al cinema, non solo di casa nostra, come ben riassumono le parole del delegato generale del Festival di Cannes, Thierry Frémaux, che l'ha definito non solo un regista, ma anche un autore e un poeta.