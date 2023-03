Cannes, rinasce il Carlton e racconta la Belle Epoque in chiave moderna

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il foyer luminoso di un avorio abbagliante rinasce agli antichi splendori tra marmi recuperati e decori in oro. L’impatto all’ingresso riporta a un secolo fa, al 1913, anno dell’inaugurazione ufficiale dell’hotel, e rievoca immagini di abiti lunghi e sottogonne di crinolina, ospiti abbigliate con cappellini francesi, uomini eleganti con i loro bastoni da passeggio di ritorno da una “promenade” sulla Croisette per sentire l’odore e il rumore del mare.



Tutto oggi al Carlton di Cannes ripercorre e recupera un passato glorioso, immortalato dal genio di Alfred Hitchcock nel film “Caccia al ladro”, in questa struttura protagonista della storia dell'ospitalità. Non solo. Nel 1922 l’hotel è stato teatro della prima riunione della League of Nations, precursore delle Nazioni Unite. Nel 1926, invece, il campo da tennis del Carlton ospitò un leggendario importante match femminile. Tra i 6mila spettatori, il re di Svezia e il Granduca di Russia.

La riqualificazione, avviata due anni fa, grazie alla collaborazione con il gruppo edile Vinci ha preservato la struttura storica, che nel 1984 ricevette la nomina a monumento storico nazionale e nel 2001 il titolo di patrimonio del XX secolo. In particolare la facciata con le due cupole ogivali rivestite in maiolica scura che sormontano gli angoli arrotondati dell'edificio.

Un gioiello, il Carlton, parte dell'ambito portafoglio immobiliare di Katara Hospitality, la divisione alberghiera del fondo sovrano del Qatar, che qui ha scelto di investire per una riqualificazione che ha interessato l'intera infrastruttura dell'hotel, oltre alla maestosa facciata Belle Epoque e gli arredi interni.

Oggi l'iconico Carlton Cannes è un Regent Hotel, del brand Intercontinental, riaperto dallo scorso 13 marzo. La sala d’entrata è stata completamente rivista, portando reception e conciergerie in alcune aree più appartate per lasciare spazio a un ingresso che diventa quasi una piccola piazza di incontro. In questa area sono stati restaurati i dipinti a soffitto nei toni leggeri del sabbia e dell'oro, due anni sono stati dedicati interamente al recupero del Grand Salon, l’imponente salone delle feste. Più luminoso e ampio lo spazio dedicato al bar.