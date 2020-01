Canone Rai, come chiedere l’esenzione per anziani entro il 31 gennaio

I soggetti over 75 che hanno presentato una prima volta la dichiarazione sostitutiva, se le condizioni di esenzione relative al limite di reddito permangono, possono continuare a beneficiare dell’agevolazione anche nelle annualità successive, senza procedere alla presentazione di nuove dichiarazioni; in caso contrario, è necessario presentare la dichiarazione di variazione dei presupposti, anch’essa reperibile nell’apposita sezione del sito dell’agenzia delle Entrate.

Chi, invece, vuole ottenere l’esenzione perché non possiede il televisore, deve presentare una dichiarazione entro il 31 gennaio perché sia valida per l’intera annualità. Ad esempio: la dichiarazione presentata il 15 dicembre 2020 esonererà dal pagamento del canone per tutto il 2021.

Non è motivo di esenzione, invece, il fatto che la persona non possa versare il canone Rai mediante l’addebito in bolletta – ad esempio nel caso in cui nessun componente della famiglia anagrafica tenuta al versamento del canone sia titolare di contratto elettrico di tipo domestico residenziale – non sono esentati dal versamento e devono pagare con il modello F24 in un’ unica soluzione entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento.

Come ottenere il rimborso

Nel caso in cui un contribuente abbia pagato il canone - nonostante avesse i requisiti di esenzione e avesse presentato le domande e le autocertificazioni previste - o se è stato addebitato un secondo canone a un componente della stessa famiglia anagrafica, la persona può chiedere il rimborso presentando un’istanza ad hoc come definita dal provvedimento delle Entrate del 28 gennaio 2020 .

Nel dettaglio, il contribuente deve compilare un modello presente sul sito della Rai e inviarlo con una raccomandata insieme a un documento di identità all’indirizzo «Direzione provinciale I di Torino dell’agenzia delle Entrate, ufficio canone Tv, casella postale 22, 10121, Torino».